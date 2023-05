Ariel e Luís Augusto renovam com o São José E.C. para disputa da Copa Paulista

Dupla esteve presente na conquista do acesso para A-2 do Paulistão

O São José Esporte Clube anunciou na tarde desta segunda-feira, 22, a renovação com os goleiros Ariel e Luís Augusto para a disputa da Copa Paulista 2023.

Um dos principais nomes da conquista do vice-campeonato da Série A-3 do Campeonato Paulista, Ariel saiu de campo em 13 jogos sem sofrer gols. Com as boas atuações, vieram o carinho e reconhecimento da torcida joseense, que o consagrou com status de ídolo logo em seu primeiro campeonato com a camisa do São José.

“Quero agradecer o apoio e carinho que recebi da torcida, foi uma competição muito difícil, mas conseguimos o tão esperado acesso para a Série A-2. Estou feliz e motivado para a disputa da Copa Paulista”.

Luís Augusto também teve o seu vínculo renovado para o segundo semestre. Na visão do preparador de goleiros, Renaci Barreto, a continuidade dos goleiros é importante para evolução do trabalho.

“Eu vejo o futebol como um processo, e você ter a oportunidade de continuar o trabalho é muito importante. Seis meses é possível passar alguns ensinamentos e diretrizes, mas quando o período é estendido se define muito melhor”, disse Renaci.

O São José estreia na Copa Paulista no dia 2 de julho, fora de casa, contra a Portuguesa Santista, às 10h, Estádio Ulrico Mursa, em Santos.

São José E.C.

Ariel & Luís Augusto