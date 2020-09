Como o Relógio Inteligente Ajuda no Acompanhamento do Desempenho do Atleta

O smartwatch, ou relógio inteligente, surgiu há alguns anos e cada dia mais é visto no pulso de pessoas de todas as classes sociais. Eles são utilizados tanto como um acessórios de moda quanto como gadgets para monitoramento de atividades físicas e de dados corporais.

Uma coisa é certa: eles vieram para ficar.

O uso do Smartwatch nas atividades físicas

A utilização dos smartwatches para monitoramento das condições físicas do atleta durante o treino tem aumentado muito nos últimos anos. Não só a utilização tem aumentado como também a tecnologia dentro dos relógios tem avançado bastante.

Hoje você encontra nos melhores modelos de relógios inteligentes as mais diversas opções de monitoramento. Além dos sensores internos, alguns modelos atuais aceitam até a instalação de aplicativos para smartwatch que trazem as mais variadas funções.

Os aplicativos para os smartwatches podem tanto lhe ajudar quanto prejudicar seu desempenho durante a atividade física. Dizemos isso pois há diversos tipos, existem os aplicativos próprios para monitoramento do desempenho físico, e existem os aplicativos para recreação ou entretenimento.

Os aplicativos para monitoramento do desempenho físico te ajudam na atividade física, enquanto os de recreação ou entretenimento pode te desconcentrar e acabar prejudicando a atividade física.

A questão aqui é saber o que instalar para que não ocorram distrações durante seu treino, e isso é extremamente importante.

O melhor smartwatch para atividade física

Dependendo do esporte que você pratica, o melhor smartwatch será um modelo ou outro. O segredo aqui é optar por modelos com design esportivo e com características próprias para a prática do esporte.

Não há um modelo específico com todas as melhores características, mas sim, modelos de smartwatch que você pode acabar se identificando mais, seja pelo design, seja pelas características técnicas.

Claro que há os mais vendidos, seja por questão de custo benefício, seja por questão de status ou características técnicas, mas a realidade é que existem diversas ótimas marcas no mercado hoje em dia.

Entre as marcas consideradas as melhores marcas de smartwatches estão a Apple, Samsung, Garmin, Fossil, Xiaomi, Polar, Fitbit, TAGHeuer, entre inúmeras outras. Todas elas com suas características e peculiaridades. Cabe a você escolher o melhor modelo de relógio inteligente para sua utilização.

Para atividades físicas, além do smartwatch, pode-se optar pelas smartbands por serem mais enxutas e mais leves.

O que monitorar com seu relógio inteligente durante a prática de esportes?

Temos algumas opções essenciais quando se fala em monitoramento por smartwatch. São elas:

monitoramento cardíaco

sensor de cadência e potência de corrida

velocidade

direção – com a bússola

deslocamento – com o GPS

umidade – com o barômetro

Entre outras inúmeras possibilidades.

Dependendo do esporte que você pratica, as opções de monitoramento podem mudar. Por exemplo, se você pratica trilha, a bússola pode ser super importante, muito mais importante do que para um trilheiro que para um nadador.

De modo geral, quanto mais dados agregados pelo smartwatch, melhor, pois mesmo que você não utilize estes dados agora, poderá utilizá-los posteriormente armazenando-os em seu celular ou computador. Se o seu relógio não armazena automaticamente as informações na nuvem, logo após a conclusão dos exercícios descarregue as informações no celular ou computador para que elas fiquem armazenadas.

Conclusão: Vale a pena usar smartwatch hoje em dia para monitoramento?

Com certeza já vale a pena pois no mercado já existem modelos bem modernos e confiáveis, coisa impensável há alguns anos. Hoje os sensores embarcados no relógio já monitoram uma série de dados, tanto do seu corpo como do ambiente, que o agrupamento destas informações em aplicativos traz um ótimo resultado em termos de histórico para avaliação do seu rendimento.