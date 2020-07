Comande a rede 5G: Implantação 5G avançada e garantia de serviço com portfólio abrangente VIAVI de testes de campo RF

A Viavi Solutions Inc. (VIAVI) (NASDAQ: VIAV) divulgou hoje melhorias significativas em seu portfólio de testes de campo RF para permitir que provedores de serviços, fabricantes de equipamentos de rede (NEMs) e contratados acelerem a implantação e o gerenciamento 5G e LTE herdadas de redes de acesso por rádio (RAN).

5G

A demanda insaciável por dados móveis e novas ofertas de serviços 5G está levando os provedores de serviços a acelerar a implantação de suas redes 5G , garantindo ao mesmo tempo o serviço móvel existente. Desta forma, os provedores de serviços estão sob enorme pressão para reduzir o tempo de implantação e atender à demanda constante da rede, ao mesmo tempo em que reduzem as despesas operacionais. A VIAVI trabalhou em estreita colaboração com os provedores de serviços para ajudá-los a atingir esses objetivos, oferecendo amplos aprimoramentos para seu portfólio de testes RF líderes da indústria, incluindo as soluções CellAdvisor® 5G, OneAdvisor™-800 e InterferenceAdvisor™

“À medida que os provedores de serviços constroem redes 5G densas, o potencial de interferência de RF aumenta exponencialmente, complicando a implantação, o gerenciamento e a solução de problemas, o que pode levar rapidamente à baixa qualidade do serviço e à rotatividade de assinantes”, disse Kevin Oliver, Vice-presidente e gerente geral da Converged Instruments e Teste Virtual da VIAVI. “Nosso portfólio robusto de soluções de teste de campo de RF utiliza anos de experiência em testes e medições em todo o ciclo de vida da rede, removendo a complexidade do processo na solução de problemas, para que os provedores de serviços possam resolver com facilidade e confiança problemas de desempenho em todos os tipos de locais”

CellAdvisor 5G

A primeira solução de teste de estação base portátil em campo do mercado, a CellAdvisor 5G agora suporta a funcionalidade Dynamic Spectrum Sharing (DSS) e Non-Stand Alone (NSA), oferecendo uma solução única para a implantação e manutenção de redes 5G e LTE. A CellAdvisor 5G aprimorado com os modos DSS e NSA permite que os engenheiros de campo verifiquem rapidamente o desempenho do sinal 5G e LTE em relação aos padrões da indústria.

Embora as tecnologias NSA e DSS permitam que os provedores de serviços aumentem a velocidade do serviço 5G, eles também introduzem novos desafios na identificação de uma qualidade ruim do serviço. Com a adição do suporte DSS e NSA na CellAdvisor 5G, os problemas de qualidade espectral ou de sinal podem ser rapidamente isolados com medições simples no ar, oferecendo uma solução fácil de usar para validação do desempenho 5G e LTE, acelerando a implantação do 5G-NR em bandas LTE existentes.

OneAdvisor-800

A ferramenta de instalação e manutenção de célula all-in-one VIAVI OneAdvisor-800 foi projetada para atender às crescentes necessidades de provedores de serviços e técnicos de campo, à medida que escalam a infraestrutura de rede móvel. Um novo módulo de análise de espectro, SPA06MA-O, agora está disponível para a fase de manutenção do ciclo de vida do serviço, para otimizar ainda mais a solução de problemas no local.

Os técnicos de manutenção podem parar de transportar várias ferramentas independentes que dificultam seu trabalho e podem realizar todos os principais testes no local da célula – teste de varredura coaxial, teste de OTDR de fibra, análise de espectro de ar e análise RFoCPRI – com um uso fácil de ferramenta. O novo módulo de análise de espectro para o OneAdvisor-800 torna a solução de problemas da torre mais rápida e simples, com uma interface de usuário de fluxo de trabalho que orienta cuidadosamente os técnicos, através de processos de teste comuns pré-configurados, garantindo que todos os trabalhos sejam concluídos da mesma maneira e com as mesmas especificações.

Interesterificador

Completando as melhorias para o portfólio abrangente de testes de campo de acesso via rádio da VIAVI, a solução totalmente automatizada de busca de interferências, InterferenceAdvisor, agora suporta a CellAdvisor 5G e a OneAdvisor-800. O software InterferenceAdvisor se comunica com os instrumentos de teste de campo VIAVI RF para recuperar as medições de potência de RF (pico, RSSI, canal). Ao criar um mapa de calor de potência do sinal de interferência durante um teste de unidade, esta solução detecta automaticamente a área de serviço específica com a maior presença de interferência.

A solução InterferenceAdvisor simplifica significativamente a resolução de problemas de RF, superando os desafios de ondas de rádio cada vez mais lotadas que podem levar à interferência de sinal e afetar adversamente a experiência do cliente. A VIAVI desenvolveu o InterferenceAdvisor para permitir que os provedores de serviços antecipem e respondam esses desafios, ajudando a otimizar a experiência do cliente enquanto gerencia os custos de implantação e gerenciamento de 5G.

VIAVI

