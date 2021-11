Porto Vale Consórcio inaugura nova sede no Jardim Aquárius

Maior corretora do Brasil em vendas de consórcio da Rede Porto Seguro investe R$ 4,5 milhões em nova sede,apostando no crescimento do país e gerando ainda mais empregos em 2022

A Porto Vale Consórcio, maior corretora do Brasil em vendas de consórcio da Rede Porto Seguro, inaugura nesta quinta-feira (11/11) sua nova sede no Parque Residencial Aquárius, em São José dos Campos.

Em uma área de 3 mil m², a nova sede tem como objetivo atender a demanda de crescimento da empresa, bem como o incremento da equipe de colaboradores nos últimos cinco anos. Durante esse período, a empresa viu seu quadro pessoal crescer em 15 vezes, passando de 20 colaboradores em 2017 para os atuais 300.

Além do crescimento do número de colaboradores, a Porto Vale Consórcio também experimentou no período um aumento expressivo no volume de negócios realizados. Especializada na venda de consórcio de imóveis, a empresa registrou vendas de R$ 135 milhões em 2017. Este ano, o volume deve ultrapassar os R$ 2,2 bilhões.

“Desde 2017, os resultados têm sido muito acima da média do mercado, tanto em créditos comercializados quanto em número de colaboradores, com grande ganho de produtividade ocorrido neste período”, destaca o Sócio Fundador e Diretor Comercial da Porto Vale Consórcio, Fernando Gianjiope.

Para Renato Souza, Sócio e Diretor Financeiro, o ano de 2017 foi realmente emblemático para a empresa. “Foiquando iniciamos nosso processo de implementação de governança corporativa. Com isto, estabelecemos uma liderança exclusiva para área Comercial e outra para a área Financeira, proporcionando foco exclusivo em cada setor, resultando assim em crescimento sustentável nestes últimos 5 anos”, enfatiza.

Estrutura

A nova sede da Porto Vale Consórcio foi instalada na avenida Comendador de Vicente de Paula Penido, 374, demandando investimentos da ordem de R$ 4,5 milhões. Em uma área total de 3 mil m², o local conta com 500 posições de trabalho, auditório para 200 pessoas, sala de lazer e descompressão com 300 m², além de cinco salas de reunião.

Além da sede em São José dos Campos, a Porto Vale Consórcio também conta com filiais em São Paulo e Jacareí, que somadas abrigam outras 200 posições de trabalho, totalizando 700 posições de trabalho. Segundo os sócios, os colaboradores contam com programas de incentivo, capacitação comercial e liderança, sempre com base nos propósitos da empresa, além de premiações mensais e amplo pacote exclusivo de benefícios.

Expansão

Já mirando o período de 2022, a Porto Vale Consórcio continua apostando no potencial da economia brasileira e já conta com ousados planos para o período. A meta da empresa é alcançar os R$ 3,5 bilhões de créditos vendidos em consórcio e, para tanto, pretende ampliar sua equipe com a contratação de cerca de 200 novos colaboradores.

Em 2022, a empresa também pretende dar continuidade às ações sociais realizadas em 2021, principalmente com o incentivo ao esporte. A Porto Vale Consórcio patrocina a equipe profissional de Wrestling de São José dos Campos, que contou inclusive com atletas na última Olimpíadas do Japão. Além disso, patrocina e apoia diversos eventos da comunidade com fins beneficentes.

Os sócios da Porto Vale Consórcio

Fernando Gianjiope

Diretor Comercial e MKT, 45 anos de idade.

Formado em Tecnologia da Informação pela PUC Campinas.

Iniciou sua carreira profissional como vendedor de consórcio ainda jovem. Com mais de 25 anos de experiência no mercado, é fundador da Porto Vale Consórcio, inaugurada em 2003 na cidade de São José dos Campos.

Passou também por várias administradoras de consórcio, tornando-se profundo conhecedor do mercado, sendo considerado uma referência no segmento.

Atualmente lidera as áreas Comercial e de Marketing Digital da Porto Vale Consórcio, além do planejamento estratégico do Negócio para o futuro.

Renato Souza

Diretor Financeiro e RH, 47 anos de idade.

Formado em Administração de Empresas e Pós-Graduado em MKT e Controladoria Financeira.

Trabalhou por 20 anos no mercado corporativo, passando por áreas de Operações Industriais e Finanças, participando de projetos internacionais, em países como México, Porto Rico e USA.

Atualmente lidera a área Financeira e RH da Porto Vale Consórcio, além do planejamento estratégico do Negócio para o futuro.

