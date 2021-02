CRA-SP tem novo presidente para o biênio 2021/2022

Os administradores Hong Yuh Ching, Silvio Augusto Minciotti, Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos, João Paulo de Andrade Vergueiro, Marcos Nogueira Cobra e Walter Sigollo, eleitos no final de 2020 para o cargo de conselheiro do CRA-SP, tomaram posse de seus mandatos e se juntaram aos demais representantes que permanecem no Conselho pelos próximos quatro anos. Na ocasião, também foram definidos o novo presidente e a composição da diretoria executiva para o biênio de 2021/2022.

À frente do CRA-SP nos próximos dois anos estará o Adm. Alberto Whitaker, profissional graduado em Administração e Direito, com diversos cursos de extensão focados em Governança Corporativa. Atualmente, Whitaker é membro do Comitê de Auditoria da CAIXA, integrante do Conselho Fiscal do Museu de Arte de São Paulo – MASP, conselheiro na Fundação Bienal de São Paulo e também se dedica como “Senior Advisor” Associado, especializado em Conselhos, junto a LHH – Lee Hetch Harrison, empresa global focada no desenvolvimento de talentos e transição de carreira.

Para o novo presidente, a continuidade nos projetos que vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos é fundamental. “Tentaremos prosseguir com todo o trabalho que o presidente Roberto vinha fazendo. Graças à atuação dele é que o CRA-SP tem hoje essa posição destacada”, reforça Whitaker.

O Plenário

O CRA-SP é composto por 18 conselheiros regionais, sendo nove efetivos e nove suplentes, além de dois conselheiros federais por São Paulo (um efetivo e um suplente). A cada dois anos, o Sistema CFA/CRAs promove as eleições que, alternadamente, elege um terço e dois terços dos representantes do Sistema para um mandato de quatro anos, que pode ser estendido para mais quatro por meio da reeleição.

Conheça o atual quadro de conselheiros do CRA-SP

Conselheiros Efetivos / Diretoria

Adm. Alberto Whitaker – Presidente

Adm. Hong Yuh Ching – Vice-presidente Administrativo

Adm. Idalberto Chiavenato – Vice-presidente de Relações Externas

Adm. Silvio Pires de Paula – Vice-presidente de Planejamento

Adm. Silvio Augusto Minciotti – Vice-presidente para Assuntos Acadêmicos

Adm. Paulo Gaspar Schlittler – 1º Secretário

Adm. Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos – 2ª secretária

Adm. Mauro José Aita – 1º Tesoureiro

Adm. Rosely Benevides Schwartz – 2ª Tesoureira

Adm. Mauro Kreuz – Conselheiro Federal Efetivo por SP

Conselheiros suplentes

Adm. Ana Akemi Ikeda

Adm. Antonio Carlos Cassarro

Adm. Fernando de Carvalho Cardoso

Adm. João Paulo de Andrade Vergueiro

Adm. Marcos Nogueira Cobra

Adm. Murilo Lemos de Lemos

Adm. Silvio José Moura e Silva

Adm. Taiguara Langrafe

Adm. Walter Sigollo

Adm. Teresinha Covas Lisboa – Conselheira Federal Suplente por SP

