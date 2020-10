E agora? Comprei um produto e encontrei mais barato

Descubra quais cartões tem seguro de compras e te reembolsam a diferença de valor

O surgimento da compra online de início trouxe muitas insegurança aos consumidores. Será mesmo que meu produto vai ser entregue? Será que não é um golpe? Será que não estão clonando o meu cartão? Mas com o passar do tempo e o desenvolvimento de diferentes formas de segurança se tornou uma forma simples, segura e fácil de comprar. Para as empresas uma forma de aumentar os lucros e para os consumidores uma facilidade no dia a dia.

No entanto, da mesma forma que se tornou uma facilidade, é comum acabar se decepcionando ao adquirir um produto e na semana seguinte ser impactado por um anúncio em que ele apresente um valor menor, uma melhor forma de pagamento entre outras diferenças e neste momento não tem que não se decepcione, fruste e até mesmo corra para cancelar a antiga compra e fazê-las de novo em condições melhores. Acontece que independente da escolha, acaba sendo sempre uma dor de cabeça: ou por poder ter pago mais barato, ou por toda a burocracia de cancelar a compra e receber o valor, exigências da marca etc.

Da mesma forma que as compras online foram se modernizando com o tempo e necessidades do consumidor, as marcas prestadoras de serviço como os cartões de crédito, estão cada dia mais em busca de oferecer melhores condições para o cliente, a fim de fidelizá-lo e posicionar seu produto, seja ele qual for, como a melhor opção do mercado.

Com esse pensamento em mente, o universo dos cartões de créditos se tornaram uma disputa de vantagens e benefícios, desde o acúmulo de milhas e pontuações a partir de compras, até descontos especiais em produtos, pacotes e viagens, assim como descontos em anuidades do cartão. O grande problema de tudo isso é que quanto menor poder aquisitivo dos usuários, menor as vantagens oferecidas pelo cartão.

Alguns cartões contudo tem chegado para desconstruir estereótipos, tornando mais próximo e benéfico do consumidor alguns tipos de vantagens, entre eles o cartão credicard zero platinum. Além de ser um cartão com grandes vantagens como anuidade zero, ele entende as necessidades e dificuldades de quem compra e oferece uma vantagem única, para que a sua experiência seja ainda mais completa.

Seguro de compras:

Tendo como único fator decisivo o tempo de compra que deve ser até 30 dias, independente do valor da compra, local ou meio, se o consumidor encontrar o mesmo produto com um valor inferior ao adquirido anteriormente, através do seguro de compras do cartão, ele tem o direito de pedir o reembolso da diferença dos valores que cairá diretamente na sua conta.

Alguns outros cartões oferecem a mesma vantagens com nomes diferentes como: proteção de preço. Assim como definem algumas outras delimitações para o uso da vantagem, confira a lista dos cartões, e regras abaixo:

cartões x regras para proteção de preço:

Mastercard Gold:

A compra precisa ter sido realizada com o cartão, o valor inferior tem que ser realizado até 30 dias, o valor mínimo da compra tem que ser de 50 dólares e o máximo de 100 dólares com a diferença para recebimento do benefício de até 200 dólares, durante um período de 12 meses, válido somente para sites brasileiros ou lojas físicas no Brasil, o reembolso do benefício é feito mediante apresentação do recibo e o produto precisa estar incluso no guia dos benefícios do cartão.

Bradesco Exclusive Visa:

A compra deve ser feita inteiramente pelo cartão, o item com valor inferior deve ser idêntico ao comprado (ano modelo, fabricação, etc), até 30 dias da compra do produto inicial, emissão do boleto de proteção pelo site do Bradesco, o anúncio do produto deve ter sido feito após a data da compra e o envio do pedido de reembolso deve ser feito em até 4 dias corridos após encontrar o produto com preço inferior para a central de atendimento. A proteção cobre qualquer compra global, mas devem ser divulgados no mesmo país que foi comprado, tem limite de valor anual para ser reembolsado conforme a classificação do cartão.