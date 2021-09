Ainda dá tempo de participar da Campanha Torcida Positivo, comemorar os 111 anos do Corinthians e concorrer a mais de cem prêmios

Basta entrar no site Torcida Positivo até 13 de setembro, fazer login pelo Facebook e demonstrar a paixão pelo Timão

Quem quiser demonstrar a paixão pelo Corinthians e ainda concorrer a mais de cem prêmios tem até segunda-feira, 13 de setembro, para participar da campanha “Torcida Positivo”, promovida pela Positivo para comemorar o aniversário de 111 anos do time. Para ser o campeão dos campeões é simples: basta entrar no site da campanha, fazer login com o Facebook e encarar os desafios. São três etapas e, ao final, quem tiver acumulado maior pontuação, levará para casa desde produtos oficiais do Corinthians até notebooks e celulares da Positivo, assim como soluções da Positivo Casa Inteligente.

A primeira etapa foi de 31 de agosto a 02 de setembro e contemplou cinco participantes com um smartphone Positivo Q20 128GB Dual Chip 6.1″, um chip Fala Timão com plano de 5GB e ligações ilimitadas por 30 dias, no valor de R$ 50,00, uma camisa Nike Oficial e um voucher para o ganhador + acompanhante para tour na Arena Neo Química. Eles contaram uma história que passaram com o Corinthians e seus posts foram os mais curtidos e comentados. Já a segunda etapa da campanha “Torcida Positivo” ainda está em campo e premiará os 91 primeiros colocados em uma série de desafios, sendo que cada tarefa realizada gera uma pontuação específica (entradas). Compartilhar uma foto de torcedor marcando a @Positivo e o @Corinthians, por exemplo, vale 40 entradas. O prêmio para o primeiro colocado no ranking será um notebook Positivo Motion C4128Ei Intel® Celeron® Dual-Core™ Linux 14″, um smartphone Positivo Q20 128GB Dual Chip 6.1″, uma camisa Nike Oficial do Corinthians, um chip Fala Timão com plano de 5GB e ligações ilimitadas por 30 dias, no valor de R$ 50,00. O segundo e o terceiro colocado ganharão um smartphone e outros produtos, e outros 88 participantes ganharão uma Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente e um chip Fala Timão com plano de 5GB e ligações ilimitadas por 30 dias, no valor de R$ 50,00.

Ainda dá tempo também de participar de um bolão digital: de 00h de 10 de setembro até as 18h14 de 12 de setembro, basta comentar uma única vez o palpite do placar final do jogo entre Corinthians x Atlético-GO e torcer. Os cinco primeiros palpites corretos do placar serão contemplados com uma jaqueta corta-vento Corinthians Duo Masculina – Preto + Branco; uma bola de futebol de campo Nike Strike – Branco + Preto, um chip Fala Timão com plano de 5GB e ligações ilimitadas por 30 dias, no valor de R$ 50,00; e dois vouchers para trocar por ingresso para tour na Arena Neo Química.

A Torcida Positivo termina em 16 de setembro, com uma publicação nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) da Positivo mostrando os vencedores e os prêmios conquistados.

Mais informações, o regulamento completo e detalhes sobre os prêmios estão no site da campanha ” Torcida Positivo “.

