Adulto com TDAH: estratégias para ajudar no cotidiano

Hoje é possível saber que o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) pode ser diagnosticado principalmente na infância e adolescência, em idade escolar.

No entanto, há adultos que vivem com TDAH e podem levar uma vida funcional com tratamento medicamentoso e terapia. Se você suspeita que pode ter TDAH, vá em um médico para receber um diagnóstico correto. Dessa forma você vai saber se hiperatividade sintomas é TDAH ou não.

Ainda é difícil lidar com TDAH na vida adulta, tanto na vida profissional quanto pessoal. Por isso, descubra estratégias para ajudar no cotidiano.

1 – Lidar com estresse e alteração de humor

Por causa da impulsividade, desorganização e a distração, um adulto com TDAH pode ter dificuldades como poucas horas de sono, nenhum exercício físico e péssimos hábitos alimentares. Isso pode acentuar os sintomas do TDAH. Por isso, adquira esses hábitos:

Pratique exercícios

Os exercícios físicos fazem bem para todas as pessoas. A prática regular de exercícios alivia o estresse, melhora o humor, calma a mente e extravasam o gasto de energia necessário em excesso de um adulto com TDAH.

Durma bastante

Poucas horas de sono frequentemente acentuam os sintomas de TDAH. Isso diminui a capacidade de foco e concentração durante o dia. Por isso, evite tomar cafeína ou estimulantes antes de ir para cama. Além disso, mantenha uma rotina durante à noite e evite exercícios físicos uma hora antes de dormir.

Alimente-se bem

Se alimentar de forma adequada ajuda a reduzir a distração, a hiperatividade e os níveis de estresse. Coma pequenas porções durante o dia, não coma tanto açúcar, nem carboidratos. Invista em proteínas para reduzir os sintomas do TDAH.

2 – Lidar com a desorganização e a desordem

A distração, inquietação e falta de atenção tornam a vida de um adulto com TDAH um desafio. Isso pode sobrecarregar uma pessoa. Confira as dicas a seguir para lidar com a desorganização e desordem.:

Tenha um único espaço para guardar objetos

Para evitar ficar perdido entre tantas coisas em casa, vale a pena guardar e armazenar os itens em um mesmo lugar sempre. Isso vai criar o hábito de não perder mais nada. Defina um lugar próprio para guardar itens como chaves, carteira e até celular. Jogue fora o que não for mais necessário.

Utilize uma agenda

Pode ser uma agenda física, um planner ou até um aplicativo no celular. Organize todas as suas tarefas diárias, como horários e compromissos. Quanto mais você tiver o hábito de anotar tudo, mais padrões de organização sua mente vai criar.

Faça listas

Mantenha o hábito de criar listas para tudo que for importante, como tarefas, compromissos, listas de compras, projetos, entre outros. Sempre mantenha suas listas atualizadas. Um planejamento eficaz é uma condição necessária para viver bem com TDAH.

Dedique um tempo do dia para e-mails

Tenha alguns minutos do seu dia para checar e-mails e respondê-los. Isso evita que você abra sua caixa de e-mail de hora em hora. Faça o mesmo com as redes sociais. Visualize tudo de uma vez e responda o que for necessário.