A evolução da tecnologia com os aplicativos de entregas

Durante os últimos anos, foi possível ver uma enorme ascensão do aplicativo de entregas no mercado brasileiro e mundial. Especialmente com a chegada da pandemia, o aplicativo de entregas se tornou uma sensação entre os brasileiros que queriam algo muito mais prático durante tempos difíceis onde ninguém poderia sair de casa. Não há como negar a influência da pandemia em relação a popularidade do aplicativo de entregas no Brasil.

Afinal, por meio dele, uma pessoa pode ter diversas funcionalidades, ter um atendimento imediato e rápido e outras vantagens que só os apps de entrega podem oferecer para seu usuário que busca algo para comer. Porém, isso cresceu bem mais do que esperado, tendo em vista que existem outras categorias que um aplicativo de entregas pode tomar nos dias de hoje.

Por exemplo, existem aplicativos de entrega focados no delivery de objetos, móveis, produtos variados e mais. Eles não mais focam apenas no setor alimentício e vem se expandindo cada vez mais para atender as necessidades do público ao redor do mundo.

Qual a importância de um aplicativo de entregas?

Para compreender sua popularidade que só cresce a cada ano, é possível analisar aquilo que um aplicativo de entregas comum costuma oferecer ao seu usuário. Dentro desses apps, é possível aproveitar as seguintes funcionalidades que tornam a vida de muitos mais prática e poupa grande parte de seu tempo:

Receber comida na porta de sua casa, sem precisar ir até o estabelecimento retirar o pedido ou fazer contato com donos ou funcionários para realizar o pedido;

Receber objetos e produtos diversos sem precisar retirar na loja ou correio;

Poder manter dados importantes seguros, como cartão de crédito ou celular;

Poder manter os dados de cada conta anotados dentro do próprio aplicativo na sessão de ‘Histórico de compras’.

Portanto, os aplicativos de entrega são de extrema importância para facilitar algumas ações que muitas vezes, usando outros aplicativos ou sites da Internet, não podem ser realizados com praticidade ou automaticamente.

Além disso, não é preciso sair de casa e ajuda a evitar o gasto com gasolina e tempo do usuário. Ainda mais, é possível confiar nesses aplicativos com os dados pessoais e, na maioria das vezes, o suporte ao usuário funciona 24 horas por dia.

Os melhores aplicativos de entrega

Quando o assunto é praticidade, mencionar um aplicativo de entregas é preciso. Porém, quais seriam exemplos de sucesso entre os aplicativos de delivery no Brasil? Existem tantas opções, porém apenas algumas delas podem ser consideradas amigáveis com seu usuário, possuindo um suporte e apoio enorme para quem compra através delas e possuindo uma interface que ajuda a navegação e fácil entendimento.

Esses aplicativos são feitos pensando nos avanços da tecnologia e no que o mundo precisa a partir de agora. Apesar desses apps terem existido antes da pandemia, é possível dizer que seu uso cresceu e dobrou durante ela. Desde então, os apps vêm se adaptando e adicionando novas funcionalidades para melhorar a experiência do usuário e do público alvo.

Rappi

Não há como negar a popularidade desse aplicativo, mesmo que o iFood seja o número um quando o assunto é aplicativo de delivery de comida e restaurantes, a interface e suporte ao usuário do Rappi faz com que ele se torne um aplicativo de entregas pioneiro que pensa na qualidade da experiência de seu usuário.

Loggi

A Loggi começou a se popularizar em 2020, usando o serviço de motoboys credenciados pela empresa para entregar produtos variados ao usuário. A transportadora garante total segurança e suporte ao usuário, além de seu app ser totalmente gratuito nos dispositivos Android e IOS.

Lalamove

Essa empresa de entregas está com um aplicativo disponível gratuitamente para qualquer dispositivo e se encontra disponível em diversos países, inclusive no Brasil. Ele oferece a entrega de diversos produtos e o usuário pode escolher entre motoboys ou entrega expressa, além de poder escolher o veículo de entrega, como moto, van ou até mesmo kombis.

Diversos apps de delivery de comida

Com a criação do iFood e Rappi, muitos sites e apps foram criados pensando na praticidade do usuário ao fazer seu pedido. Muitas empresas, como McDonalds e Habib ‘s, investiram em seus próprios aplicativos para começar a fazer entregas para seus clientes. Portanto, existe uma vasta opção quando o assunto é um aplicativo de entregas.

Como funciona o desenvolvimento de um aplicativo de entregas

O desenvolvimento de aplicativos de entregas passa por diversas fases antes de chegar o público alvo, entre elas, podemos citar as mais importantes:

Definição do usuário e suas necessidades;

Definição dos dispositivos onde o app será baixado;

Programação de uma loja funcional dentro do app;

Definição de funcionalidades.

Assim, os apps de delivery podem ser feitos pensando naquilo que usuários ainda não viram em um aplicativo de entregas. Afinal, com tantas opções de aplicativos, é preciso sempre pensar na inovação e em novas funcionalidades para atrair o público desejado.