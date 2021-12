Agência de Relações Públicas comemora 5 anos com nova marca

Pilares Relações Públicas relança marca e se posiciona como principal agência do segmento na Região

Em um evento repleto de arte, a Pilares Relações Públicas celebrou 5 anos de trajetória apresentando novidades para a nossa fase da empresa. A marca passou por um rebranding e ganhou novas formas, outra novidade é o lançamento de uma exclusiva Sala de Imprensa para jornalistas e veículos de comunicação.

A celebração, realizada na noite da última terça-feira (7), na Galeria Poente, no Jardim Esplanada, região nobre de São José dos Campos, reuniu convidados especiais como clientes, fornecedores, parceiros e profissionais do mercado de comunicação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Foto:Gilberto Freitas

Fortalecer ideias, expandir horizontes. Essa é a missão da agência Pilares RP, comandada pela empresária, jornalista e relações públicas Michelle Laboissiere. “O nosso propósito diário é conectar ideias e pessoas com estratégias de Relações Públicas para aumentar a potência de nossos clientes e parceiros”, disse. “É um relançamento da agência para o mercado regional e nacional”, completou.

A nova Pilares foi apresentada pelo time de criação da Agência, explicando todo o processo criativo. “Vivemos uma era sem precedentes para acessibilidade, democratização da informação e construção de imagem e reputação de marcas. Temos o orgulho de apresentar a nova marca, carregada de ideias e valores. O nosso azul representa confiança, segurança e criatividade. O amarelo remete a alegria do nosso time no dia a dia”, explica Lucas Cassimiro, Designer Gráfico.

Foto: Gilberto Freitas

A composição dos símbolos, um balão de fala e as aspas simbolizam uma comunicação séria, embasada e assertiva. “As arestas arredondadas simbolizam a união entre o nosso time e do nosso time com o cliente. Reiniciamos a nossa viagem rumo à novas diretrizes, conquistando ainda mais o nosso espaço”, completa Thaís Sung, Designer Gráfico.

Na internet, a Pilares RP também trouxe novidades e lançou um site que contém uma nova plataforma para a publicação de notícias. “A partir de agora, os principais assuntos ligados às áreas de atuação dos assessorados estarão disponíveis a um clique, explica o Relações Públicas e Designer, Guilherme Russi.

Um site intuitivo, dinâmico, funcional e autêntico. “Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e as novidades dos nossos assessorados bem como oferecer ao cliente mais uma vitrine das ações”, destaca.

Em uma verdadeira Sala de Imprensa, jornalistas, produtores, repórteres e editores poderão consultar os artigos e releases dos assessorados. “O objetivo do novo espaço é conectar ainda mais os clientes com a imprensa. Organizamos os assuntos por editorias e disponibilizamos os porta-vozes para entrevistas. Tudo para gerar ainda mais resultados e facilitar o acesso à informação”, completa Rodrigo Machado, Assessor de Imprensa.

Pilares Relações Públicas

Para conferir as novidades da Agência e a nova marca, acesse: www.pilaresrp.com.br