Corinthians goleia o São José no Brasileiro Feminino

Com cinco vitórias e dois empates, Corinthians está na vice-liderança com 17 pontos, dois a menos do que o rival

Uma partida deu sequência na sétima rodada do Brasileirão Feminino na tarde desta segunda-feira (25). Mesmo fora de casa, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, o Corinthians goleou o São José por 5 a 0.





Corinthians

Com o resultado, o Corinthians segue invicto, somando cinco vitórias e dois empates. Com 17 pontos, aparece em segundo lugar, atrás apenas do Palmeiras, que tem 19. O São José segue com cinco pontos, dentro da zona de rebaixamento (Z-4), em 14º lugar.

Foto:Rodolfo Moreira







Gabi Zanotti

O grande nome do jogo foi Gabi Zanotti, que fez dois gols na sequência no primeiro tempo, aos 40 e 41 minutos, abrindo 2 a 0 no placar, e voltaria a fazer outro no segundo tempo, marcando assim um hat-trick. Adriana e Jheniffer completaram o placar com gols na etapa final.





São José EC

Foto:Rodolfo Moreira

Brasileirão Feminino

O Brasileirão Feminino é disputado por 16 times, que formam grupo único e se enfrentam uma vez. Depois de 15 rodadas, os oito melhores avançam às quartas de final e os quatro últimos são rebaixados.



Confira os resultados desta rodada:

24/04

Esmac-PA 1 x 4 São Paulo

Palmeiras 4 x 1 Real Brasília-DF

Avaí Kindermann-SC 1 x 0 Red Bull Bragantino

CRESSPOM-DF 0 x 3 Atlético-MG

Internacional-RS 1 x 1 Flamengo-RJ

Ferroviária 0 x 1 Cruzeiro-MG



5/04

São José 0 x 5 Corinthians



20h

Santos x Grêmio-RS

Foto:Rodolfo Moreira

FPF