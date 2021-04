É CAMPEÃO: EMS TAUBATÉ FUNVIC VENCE O MINAS E CONQUISTA O BICAMPEONATO NA SUPERLIGA MASCULINA

Taubateanos desequilibram no saque, vencem por 3 sets a 0 com superioridade ao longo de todo o jogo e fecham série final em dois a zero em Saquarema. Maurício Borges é eleito MVP da Superliga

O EMS Taubaté Funvic fez história mais uma vez e conquistou nesta sexta-feira (16/04) o bicampeonato da Superliga Banco do Brasil Masculina de Vôlei ao derrotar o Minas Tênis Clube (MG) por 3 sets a _ (parciais de 25×20 / 25×22 / 25×17). Com a vitória, o time taubateano fechou a série final em 2 jogos a 0, e levantou seu segundo troféu de campeão nacional.

Em grande atuação coletiva, o EMS Taubaté Funvic foi superior ao longo de toda a partida, sacou muito bem, defendeu com muita efetividade e construiu a vitória com total mérito. Os comandados do técnico Javier Weber fecham a temporada 2020/2021 com uma das melhores apresentações do campeonato.

O jogo: O técnico Javier Weber colocou em quadra a equipe inicial com Bruno Rezende (levantador), Maurício Souza (central), Maurício Borges (ponteiro), Douglas Souza (ponteiro), Lucão (central), Felipe Roque (oposto) e Thales (líbero). Entraram ao longo da partida os ponteiros João Rafael e João Franck, o oposto Gabriel Cândido e o levantador Rapha.

O primeiro set começou com o EMS Taubaté Funvic sacando forçado e o Minas apresentando bom volume de jogo. O time mineiro saiu na frente, encaixando bem o bloqueio e aproveitando contra-ataques. O Taubaté conseguiu encaixar o saque e passou à frente por vantagem mínima. A partida seguiu bem equilibrada, com o Taubaté aproveitando bem as viradas de bola. O sistema bloqueio/defesa do Taubaté trabalhou bem e a equipe conseguiu se manter à frente do placar. O levantador Bruno acionou bem o oposto Felipe Roque e o ponteiro Douglas Souza, principais pontuadores do set. Os taubateanos mantiveram o bom aproveitamento no saque, contabilizando 4 aces e encaminharam em 25 a 20, em 29 minutos.

O segundo set teve um começo equilibrado, mas com o EMS Taubaté Funvic melhor no saque e no bloqueio. O Minas buscou equilibrar as ações com boa efetividade defensiva e apostando nas bolas de meio. O saque taubateano continuou a desequilibrar a partida, com Douglas, Lucão e Maurício Borges conquistando pontos no serviço. O Minas buscou forçar o saque para tirar a vantagem, mas não conseguiu a reação, errando mais no serviço. O Taubaté encaminhou a vitória no set em 25 a 22, em 28 minutos.

BICAMPEONATO NA SUPERLIGA MASCULINA

O terceiro set seguiu com o EMS Taubaté Funvic melhor em quadra, abrindo 4 a 0 logo de cara. Sacando com muita agressividade e com boa efetividade nas viradas de contra-ataque os taubateanos mantiveram vantagem confortável no placar. O volume defensivo taubateano funcionou bem e a equipe se manteve sempre à frente, e com menos erros ao longo do set. O time seguiu superior e sem sustos fechou o jogo com um bloqueio simples de Felipe Roque, fazendo 25 a 17, vencendo por 3 sets a 0.

O melhor jogador em quadra na final foi o levantador Bruno Rezende, do EMS Taubaté Funvic, premiado com o Troféu Viva Vôlei.

O maior pontuador do jogo foi Douglas Souza, do EMS Taubaté Funvic, com 15 bolas anotadas.

Premiações Especiais

Seleção Superliga: Maurício Borges (EMS Taubaté Funvic), melhor ponteiro. Adriano (Vôlei UM Itapetininga), melhor ponteiro. Maurício Souza (EMS Taubaté Funvic), melhor central). Lucão (EMS Taubaté Funvic), melhor central. William (Minas Tênis Clube), melhor levantador. Escobar (Minas Tênis Clube), melhor oposto. Maik (líbero), melhor líbero). Javier Weber (EMS Taubaté Funvic), melhor técnico.

Melhor árbitro: Anderson Caçador

Craque da galera: Rapha (EMS Taubaté Funvic)

MVP (melhor jogador) da Superliga: Maurício Borges (EMS Taubaté Funvic)

Histórico do EMS Taubaté Funvic na Superliga Masculina: A equipe disputa a elite do voleibol nacional desde a temporada 2013/2014, quando terminou na 10ª colocação. Nos anos seguintes, a evolução do projeto refletiu também nos resultados dentro de quadra. Nas duas temporadas seguintes (2014/2015 e 2015/2016) a equipe chegou até as semifinais.

Na temporada 2016/2017, foi finalista pela primeira vez, ficando com o vice-campeonato. Na edição 2017/2018, chegou até as semifinais.

O primeiro título veio na temporada 2018/2019, quando derrotou o SESI-SP em 3 jogos a 2 na série final.

*A temporada 2019/2020 foi encerrada prematuramente por conta da pandemia de Covid, e os playoffs não foram realizados. Com isso, essa edição não teve um campeão.

SUPERLIGA BANCO DO BRASIL MASCULINA 2020/2021

Finais / Jogo 2

Minas Tênis Clube (MG) 0x3 EMS Taubaté Funvic

Data: 16/04/2021 (sexta-feira)

Horário: 19h00

Local: CDV (Saquarema –RJ)

Transmissão: SporTV 2

SEMIFINAIS

Primeira rodada – 07/04 (QUARTA-FEIRA)

Vôlei UM Itapetininga (SP) 0x3 Minas Tênis Clube (MG)

EMS Taubaté Funvic (SP) 3×1 Vôlei Renata (SP)



Segunda rodada – 10/04 (SÁBADO)

Minas Tênis Clube (MG) 3×0 Vôlei UM Itapetininga (SP)

Vôlei Renata (SP) x EMS Taubaté Funvic (SP)



FINAIS

Primeira rodada – 14/04 (QUARTA-FEIRA)

EMS Taubaté Funvic (SP) 3×2 Minas Tênis Clube (MG)

Segunda rodada – 16/04 (SEXTA-FEIRA)

Minas Tênis Clube (MG) 0x3 EMS Taubaté Funvic (SP)



*Datas, horários e locais dos jogos podem sofrer alteração de acordo com as necessidades dos clubes, da CBV ou da emissora que transmite a Superliga.

EMS Taubaté Funvic

Elenco 2020/2021:

Ponteiros: Douglas Souza, Maurício Borges, João Rafael e João Franck.

Centrais: Lucão, Maurício Souza, Riad e Bruno Biella.

Levantadores: Rapha, Bruno Rezende e Fabiano.

Opostos: Felipe Roque e Gabriel Cândido.

Líberos: Thales e Vitor Yudi.

Comissão Técnica:

Técnico: Javier Weber

Assistente Técnico: Maurício Thomas

Supervisor/Assistente Técnico: Giuliano Ribas

Preparador Físico: Renato Sérgio Bacchi

Assistente de Preparação Física: Caetano José dos Santos

Fisioterapeuta: Miguel Ambrósio

Fisioterapeuta 2: Maicon Douglas

Analista de Desempenho: Alexandre Leal

Massoterapeuta: Kleeva Albuquerque

Auxiliar de quadra: José Carlos Vieira (Branco)

Nutricionista: Daniela Squarcini

Administrativo: Rafael Oliveira

Fisiologista: Tiago Fukugauti

Gerente de Marketing: Thiago Hoffmann

Diretor Executivo: Claudio Brazão

Naming Rights: EMS

Apoiadores institucionais: Funvic e Prefeitura de Taubaté

Master: EcoTaubaté, Havan e Versen

Patrocinadores: Nagumo, Grupo Milclean, Ribercred, Assaí, SHA, Hydrostec, e Grupo Tubarão, Sesé, Coelho Engenharia, Quintas de Santa Cruz e Grupo GTO.

Apoiadores: Point Vision, Hospital 10 de Julho, Gran Continental Hotel, Sorridents, Isportistics, AD Midea, Hajax, Plani e Phytomed.

Fornecedor de Material: RT Sports