8 Marcas de moda jovem que você precisa conhecer

Você já se perguntou qual o significado da palavra “moda”? Em uma busca rápida na internet, vai descobrir que a descrição para ela,é conjunto de opiniões, gostos, assim como modos de agir, viver e sentir coletivos.

O melhor da moda é que serve para todas as idades. Mas de fato, é mais intensa, ousada e divertida para a juventude, que não tem medo de inventar e defender aquilo em que acredita.

A moda jovem cria novas tendências, resgata peças do passado, mistura diferentes épocas, cores e texturas de maneira moderna.

E se esse estilo chama a sua atenção, preparamos uma lista com 8 marcas de moda jovem para você conhecer e se apaixonar.

Zara

A rede de lojas de roupas e acessórios tem a sua sede localizada na Espanha, porém a marca faz sucesso no Brasil, principalmente entre o público jovem, trazendo tendências e inovando a cada coleção.

Os vestidos e t-shirts da marca são as peças mais procuradas pelo seu público jovem.

Youcom

Com uma linguagem moderna, a Youcom é referência em moda jovem. Em todas as coleções as peças e acessórios são 100% inspiradas no seu público alvo. Além disso, a loja possui uma identidade musical criada exclusivamente para se conectar com os jovens.

As peças da loja são compostas por jeans, calças, t-shirts, shorts, saias, vestidos, jaquetas, quimonos e acessórios.

Forever 21

A marca que é referência em moda e líder varejista em relação às últimas tendências, tem como principal estilo a moda jovem. Inclusive seu nome faz jus ao seu público alvo.

As principais peças da Forever 21 para arrasar na moda jovem são os vestidos, tops, camisetas e leggings.

Adidas

Com seu estilo único, a Adidas é a segunda maior empresa de equipamentos desportivos do mundo. Conhecida por ser uma das principais marcas patrocinadoras no mundo do esporte, suas peças fazem sucesso entre diferentes gerações. Jovens e atletas são os que mais consomem produtos da marca.

Entre esses produtos estão: tênis, camisas de times, moletons e casacos.

Nike

Ícone da cultura pop, a Nike é a maior e mais bem sucedida marca de sapatos, equipamentos esportivos e roupas do mundo. Além de oferecer conforto e tecnologia de ponta em seus produtos, a empresa ainda cria tendências que conquistam principalmente os jovens.

Entre as peças que a marca oferece, os tênis da são os queridinhos e possuem uma grande variedade de cores e modelos.

Ellus

A marca possui um DNA jovem e contemporâneo. Líder no segmento jeanswear premium, a Ellus acompanha a evolução da moda e faz questão de mostrar isso a cada nova coleção.

As principais peças da loja mais procuradas pelos jovens são os jeans, jaquetas, bolsas e bonés.

Renner

A Renner é a maior varejista de moda do Brasil e, de acordo com as políticas publicadas da marca, vem construindo uma jornada de sustentabilidade, com compromissos por uma confecção cada vez mais responsável.

A loja está antenada na moda jovem e segue tendências internacionais, o que faz o público jovem buscá-la como referência na hora de se vestir.

Peças como t-shirts, conjuntos, moletons e jeans estão entre as peças mais buscadas pelas seções de moda jovem da loja.

CEA

Fechando nossa lista, uma das maiores redes de lojas de departamento do país, e que frequentemente lança coleções de roupas inspiradas em divas do universo pop. A estratégia da CEA faz com que a moda jovem esteja sempre presente em seu catálogo.

Algumas peças que seguem essa tendência são os croppeds, jeans e vestidos da marca.

Se você se sente jovem e a fim de se expressar por meio da moda, com certeza vai encontrar o estilo que pretende em uma dessas lojas. Aproveite a juventude e boas compras.