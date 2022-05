7 dicas para conseguir relaxar e dormir bem

É preciso estabelecer horários, tanto para dormir quanto para acordar

Dormir é uma das necessidades do nosso organismo. É nesse momento em que processos específicos, tais como a regeneração de músculos, assim como de ossos, e o equilíbrio hormonal, acontecem dentro de nós.

Portanto, dormir bem não pode ser, de forma nenhuma, um luxo. Acontece que, por vezes, temos problemas na hora de adormecer. A boa notícia é que medidas simples, como usar um pijama confortável e meditar, podem ajudar a pegar no sono.

Se você está sofrendo com insônia ou tem tido dificuldade para adormecer, veja a seleção de dicas que separamos para ajudá-lo a relaxar e a dormir melhor todos os dias.

Dormir bem é fundamental

O bom sono é algo essencial para o corpo e para a mente humana, desempenhando várias funções. É durante esse período em que o organismo consegue regenerar tecidos, permitir o crescimento muscular e até mesmo produzir proteínas. O metabolismo é, então, regulado, e as energias são restituídas.

Quem dorme bem também é beneficiado com melhor equilíbrio emocional e psíquico, sente-se mais energizado ao longo do dia e mais apto para realizar todas as atividades cotidianas. Tudo isso só mostra o quão importante é o hábito de dormir bem. A seguir, veja algumas dicas para melhorar a qualidade do seu sono.

Estabeleça horários para dormir e acordar

Estabelecer uma hora para se levantar e outra para se deitar faz toda a diferença na nossa vida, especialmente na regulação do sono.

Quando se tem horários específicos para dormir e acordar, enviamos uma mensagem para o nosso organismo, que, com o passar do tempo, compreende. O resultado é o sono na hora correta, bem como o próprio despertar.

Medite antes de dormir

A meditação é uma prática milenar presente em diversas culturas; pode ser de grande valia para quem está buscando relaxamento, inclusive na hora de se deitar. Se você nunca meditou, procure um pouco mais sobre técnicas mais simples.

Tente se concentrar na sua própria respiração, focando apenas o movimento de entrada do ar pelo nariz e de saída pela boca. Os pensamentos poderão vir, mas não dê atenção a eles, mas apenas à respiração.

Use roupas confortáveis

Não tem nada como vestir o nosso pijama preferido e poder dormir tranquilamente. Logo, o uso de roupas confortáveis também pode ser considerado um auxílio para uma boa noite de sono.

Prefira peças de tecidos respiráveis, como o algodão, e modelos mais folgados, deixando o corpo mais livre. Em épocas mais frias, opte por peças mais acolchoadas para manter a temperatura corporal.

Pratique atividades físicas

O hábito de se exercitar é algo que traz diversos benefícios para o nosso corpo, incluindo a questão da melhora no sono. Isso porque, ao praticar alguma atividade física, o corpo acaba gastando mais energia.

Como consequência, o descanso por meio do sono será ainda mais necessário. A regulação hormonal também está associada ao combo atividade física + noites bem-dormidas.

Evite usar eletrônicos antes de dormir

Televisão, tablet, computador, notebook e smartphone são eletrônicos que fazem parte do nosso cotidiano. Porém, o uso desse tipo de tela próximo à hora de dormir pode afetar o sono, pois ajuda a manter o nosso organismo em alerta.

Nesse cenário, o mais indicado é desligar os aparelhos pelo menos meia hora antes de dormir. Além do mais, você evita o acúmulo de preocupações futuras e mantém a mente mais tranquila.

Evite ingerir cafeína à noite

Tomar aquele cafezinho ao longo do dia é um hábito de muitos brasileiros. Acontece que, a depender do organismo de cada pessoa, a ingestão de cafeína no período da noite pode impedir o bom sono.

Então, a dica é beber café no máximo até as 18 horas. Outra possibilidade é fazer o uso da bebida apenas pela manhã, o que diminui os riscos de a cafeína deixá-lo alerta na hora errada.

Tome chás e bebidas quentes

O uso de bebidas quentes, como chás e leite, é uma opção para colaborar com a vinda do sono. Os chás mais indicados para ajudar no relaxamento são os de camomila, erva-cidreira, marcela, mulungu e maracujá.