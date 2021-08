Sábado tem Virada SP Online com 12h de programação

Sábado (7) é dia de Virada SP Online, em São José dos Campos. Do meio dia à meia noite, será uma maratona de música, artes cênicas e cultura urbana, com 12 atrações locais e três nacionais.

Entre as atrações, estão os shows de Sidney Magal, Marina Lima. Outro destaque desta edição é o lançamento do quadro especial, capitaneado por Rolando Boldrin.

#ViradaSP Online 2021

Já consagrada no calendário cultural, a #ViradaSP Online 2021 será transmitida durante 12 horas seguidas, gratuitamente, tanto pela plataforma #CulturaEmCasa como pelo seu aplicativo, disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android, ampliando ainda mais a difusão das atividades culturais dos municípios paulistas para todo o país.

#JuntospelaCultura

A #ViradaSP Online 2021 é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com a Organização Social Amigos da Arte, e integra o programa de fomento e difusão cultural #JuntospelaCultura.

Os shows de Sidney Magal, Marina Lima e da violonista Maria Ó, realizados no Teatro Sérgio Cardoso, foram especialmente produzidos para a #ViradaSP Online 2021. A apresentação será feita por Ellen Oléria e Luiz Ramalho, com participação do palhaço Kersitto. Confira programação abaixo.

Justamente por ser um evento que valoriza os aspectos culturais e curiosidades regionais, a Amigos da Arte lança quadro especial, estrelado pelo contador de histórias e cancioneiro Rolando Boldrin, recheado de conteúdos especiais envolvendo a cultura popular do Estado de São Paulo. Histórias, canções e causos permeiam o programa que integrará todas as edições da #ViradaSP Online 2021.

Capital Cultural

Esta edição da #ViradaSP Online 2021 acontece em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O município foi selecionado a partir de chamada pública do programa #JuntospelaCultura, realizada este ano. Com isso, São José dos Campos foi, pela segunda vez, condecorada pelo governo estadual paulista com o título de Capital Cultural do Estado pela qualidade no cenário artístico e o estímulo dado ao setor pela Prefeitura.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Além de valorizar os aspectos culturais de cada município, a #ViradaSP Online 2021 apresenta peculiaridades e pontos turísticos das cidades. Também serão apresentadas entrevistas com personalidades que fazem parte da história da cidade, como por exemplo, a realizada com a folclorista, cientista social e uma das responsáveis pela criação do Museu do Folclore de São José dos Campos, Ângela Savastano.

Virada SP Online

Programação:

#ViradaSP Online | São José dos Campos

Sábado, dia 7

12h | Início da transmissão

12h10 | Nilton Blau

12h40 | João Assis

13h10 | Olívia

14h | Som de Brincante

14h35 | Memórias Perdidas – A Noite que se aproxima

15h30 | Amélia

16h10 | Samba para novos tempos

17h | Rolando Boldrin

17h10 | Maria Ó

18h20 | Marina Lima

19h30 | Cia. Jovem de Dança de São José dos Campos

20h30 | Matheus Estevão – Essa é pra tocar no rádio

21h30 | Mistura Brasileira – Todos os sons

22h30 | Sidney Magal

0h | Marcelo Naves convida The Simi Brothers

Acesse a plataforma: www.culturaemcasa.com.br

Sidney Magal