5 motivos para você contratar um contador para o seu e-commerce

Quando alguém vai começar um novo negócio, principalmente um digital, existe o pensamento negligente de que talvez você não precise de parceiros. Esse tipo de pensamento vem principalmente na ideia de economizar, já que se você não contratar outra pessoa, você não gasta dinheiro.

Mas essa é a maneira errada de começar algo novo, afinal, muitas vezes por querer economizar, você acaba gastando o dobro com o problema que a não contratação de um profissional pode trazer.

Um bom exemplo disso, é o fato de algumas pessoas não sentirem a necessidade de contratarem um contador quando vão abrir um e-commerce. Seja por não querer gastar, por achar que dão conta de tudo sozinho ou até por subestimar a complexidade de um e-commerce, as pessoas acabam deixando de lado a ideia dessa contratação e acabam pagando um preço alto no final.

Existem muitas razões para que você, como dono de um e-commerce, contrate um profissional da área de contabilidade para cuidar das finanças da sua empresa digital. Para que você não cometa o mesmo erro de muitas pessoas, vamos ajudá-lo a conhecer a importância disso, citando aqui vários motivos para se contratar um contador para infoprodutor. Confira!

Economia de dinheiro

Vamos começar falando que se você acha que o trabalho de um profissional é caro, é porque ainda desconhece o valor dos erros cometidos por você tentando cumprir sozinho uma tarefa que não conhece.

Tentar fazer o papel do contador sem ter a formação que ele tem ou o seu conhecimento técnico pode resultar em erros, e tais erros podem acabar criando problemas fazendo com que você perca dinheiro e também tempo, sendo que eles poderiam certamente ser investidos por meio de uma contratação.

Mas a questão aqui não são apenas os erros que você pode cometer e que o contador não o faria, mas também a visão do negócio que ele tem e você desconhece. O trabalho do contador também é ajudar a enxergar oportunidades fiscais e caminhos financeiros melhores, algo que uma pessoa que não tem experiência na área deixaria passar. Pensando dessa forma, contar com um profissional dessa área no negócio fará com que isso nunca se perca.

Ajudando desde os primeiros passos

Se você abrir um negócio, ter um contador com você desde o começo o ajudará logo de cara. Isso porque, você vai ter que tomar algumas decisões que certamente ficarão mais fáceis, e com os prós e contras mais evidentes tudo tende a progredir.

Existem modelos de negócios que pagam mais e menos impostos, tem mais e menos vantagens, e do ponto de vista financeiro e jurídico, o contador é quem melhor saberá aconselhar você qual caminho seguir, já que cada decisão dessa vai ditar como o seu negócio vai caminhar.

Uma cara mais profissional para sua empresa

Se você vai ter um contador, terá que ter um CNPJ, e muitas pessoas não entendem o quão grande atrativo isso é para os clientes.

Uma das maiores lutas que existem no meio de vendas digitais é comprovar que seu negócio de fato é legítimo e seguro. Para se ter ideia, segundo o Extra, de 2020 para 2021 o número de fraudes digitais aumentou 165%.

Essa luta em busca de legitimidade é algo que fica um pouco mais fácil se você tem um CNPJ e que todos possam observá-lo no seu site, fazendo com que as pessoas confiem e comprem mais aliviadas.

A emissão de nota fiscal

Se você vai realizar operações pela internet é bom ter em mente que vai acabar emitindo muitas notas fiscais. Mas isso pode ser um trabalho chato e também complexo quando você não tem o conhecimento necessário.

E como se não bastasse isso tudo, trabalhar com notas fiscais pode ser algo muito demorado, principalmente dependendo do número de produtos que você vai vender.

No entanto, para um contador tudo fica mais fácil, já que não só ele vai ter conhecimento técnico para realizar essa tarefa de forma mais rápida, como também terá acesso a ferramentas com algumas automações que o ajudarão a fazer tudo com mais rapidez sem, no entanto, deixar de manter a qualidade necessária.

Mais espaço para você ser produtivo

Um dos maiores problemas da mesa no começo, é que o seu proprietário se torna um gargalo, onde todos os assuntos pertencentes à empresa têm que passar por ele. A ideia de delegar funções é justamente para que você tenha mais liberdade para poder criar em algum setor específico, em vez de ter que fazer de tudo um pouquinho.

Se você tem a oportunidade de focar em alguma coisa específica da sua empresa sem ter que se prender a várias atividades, você sem sombra de dúvida vai ser mais produtivo naquilo.

Imagem de Claudio_Scott por Pixabay