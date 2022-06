Dicas para fazer contabilidade da sua MEI de forma simples

Ter uma MEI no Brasil se tornou o primeiro passo para uma pessoa que sonha em ter uma empresa. Muitas vezes ela começa neste formato para que possa ir evoluindo junto com seu negócio, até que se transforme na grande empresa que ele sonha.

Para se ter uma ideia, 3 em cada 10 MEIs fecham antes dos 5 anos de vida, e o problema é que muitos não enxergam a MEI com a devida seriedade, como o início de um sonho, e acabam não levando a empresa tão a sério como deveria, sendo esse o primeiro passo para que a sua microempresa venha a ruir.

As formas com que as pessoas negligenciam as MEIs são inúmeras, mas muito se deve pela maneira com que a contabilidade é feita. Existem diversos erros amadores que podem comprometer negativamente o futuro da empresa.

Mas o lado bom é que é possível fazer a contabilidade da sua MEI sem grandes problemas. Existem algumas dicas que podem ser seguidas a fim de garantir que você faça isso bem feito e sem ter que quebrar demais a cabeça.

Para ajudá-lo nesse processo a fim de conseguir fazer com que a sua MEI esteja com toda a contabilidade em dia e sem problemas, nós vamos dar algumas dessas dicas para você. Confira!

Separe o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa

Quando falamos em fazer a contabilidade uma MEI, temos obrigatoriamente que dar dicas que servem para aquelas pessoas bem-sucedidas no início da vida de empresário. Existe uma dica mais básica e amadora do que não diferenciar o que é dinheiro pessoal e o que é dinheiro da empresa?

Existe aquele dinheiro que deve voltar para a empresa a fim de honrar as suas contas, mas, além disso, você deve saber a fonte de onde o dinheiro está saindo. Se você possui uma MEI e outra fonte de renda, por exemplo, não pode misturar as duas de forma alguma. Para isso, você deve saber exatamente qual o faturamento da sua MEI e quanto ela gasta, o que deve estar bem claro para você.

Isso é extremamente importante para que você saiba se a sua empresa está lucrando ou tendo prejuízos. Se os gastos e lucros da sua empresa ficam camuflados dentro de outra fonte de renda que você possa ter, fatalmente não tem como saber se a MEI está de fato evoluindo.

Como dissemos, trata-se de um erro amador, mas extremamente recorrente nesse meio. O importante é que você não faça esse tipo de confusão.

Esteja em dia com a receita

Sabemos que as MEIS têm algumas facilidades quando o assunto é o pagamento de alguns impostos, mas isso não significa que você não deva levar essa parte a sério. Pelo contrário, exatamente pelo fato de ter algumas facilidades, você pode ser ainda mais organizado e garantir que isso nunca seja um empecilho.

Ter problemas com a receita federal pode ocasionar uma dor de cabeça gigantesca financeiramente, e se você vai fazer a própria contabilidade podem existir situações que provavelmente você não saberá solucionar, necessitando contratar um profissional da área de contabilidade para resolver todo esse imbróglio.

Como estamos falando de uma MEI, você não pode se dar ao luxo de ter gastos desnecessários, e erros que podem gerar prejuízo no bolso do microempresário é com certeza um gasto desnecessário.

Tenha um contador profissional

Como dissemos antes, uma MEI tem que ficar sempre atenta para não gastar dinheiro onde não é necessário, já que a ideia de ter uma MEI é justamente por ser uma empresa pequena que poderá contar apenas com um funcionário. Mas isso não significa que você não terá que fazer alguns investimentos, e contar com a ajuda de um contador fatalmente será um bom investimento.

Existem algumas situações envolvendo a justiça que ele saberá lidar melhor, além de ter uma visão melhor sobre seu negócio, ajudar com perspectivas de crescimento e outros cuidados a serem tomados.

Isso sem contar que se você trabalha em uma MEI, terá muitas questões para resolver, tendo em vista que não poderá ter mais que um funcionário. Dessa forma, tirar essa responsabilidade de você, possibilitará que possa focar em outros setores da empresa, ajudando-a em seu crescimento.

Muitas vezes as pessoas acabam contratando empresas de contabilidade, como é o caso da Kombusiness, empresa especializada em contabilidade e que consegue atender MEIs com valores acessíveis, sendo assim considerada uma opção viável.

Isso é especialmente recomendado caso você não tenha experiência nessa área. Não se engane ao pensar que o fato da sua empresa ser pequena o trabalho será menor, pois a contabilidade é um trabalho complexo em qualquer nível, principalmente se você não tem afinidade com números. Nesse caso, é melhor contratar alguém especializado no assunto.

Imagem de Firmbee por Pixabay