Galaxy S22 Ultra 5G dá vida à inspiradora história de amadurecimento de Millie Bobby Brown

Em parceria com a Samsung, Millie Bobby Brown estreia na direção

A Samsung se juntou à atriz Millie Bobby Brown para ajudá-la a realizar o sonho de escrever, dirigir e produzir seu próprio curta-metragem. Usando o recém-lançado Galaxy S22 Ultra 5G*, que traz a tecnologia de câmeras mais avançada já feita pela Samsung, Millie conta uma história profundamente pessoal e edificante sobre resiliência, crescimento e autodescoberta.

A short film directed by Millie Bobby Brown | Samsung

Após o lançamento do trailer em 8 de março, o filme completo é revelado neste 22 de março de 2022. Embora a história de Millie seja única, o filme lança luz sobre sentimentos de autoconsciência, baixa autoestima e insegurança com os quais muitas mulheres lutam todos os dias.

Galaxy S22 Ultra 5G*

“Estamos muito orgulhosos de ter Millie no Team Galaxy e honrados por ter tido a chance de acompanhá-la ao longo de sua jornada, com a qual, em muitos aspectos, todos podemos nos identificar. Mal podemos esperar para que você veja o que reserva com sua estreia na direção”, diz Stephanie Choi, chefe de marketing da MX Business da Samsung Electronics. “Estamos muito felizes por poder ajudá-la a dar vida a essa história pela primeira vez usando alguns dos recursos exclusivos de inteligência artificial do Galaxy S22 Ultra 5G. Esperamos que inspire e capacite outras jovens a compartilhar suas jornadas e fazer com que suas vozes sejam ouvidas, porque qualquer pessoa pode contar histórias incríveis se tiver as ferramentas certas”.

Atriz Millie Bobby Brown

“Sempre tive a ambição de sentar na cadeira do diretor”, diz Millie Bobby Brown, “sou grata à Samsung por me dar a oportunidade de tornar realidade meu sonho de dirigir. Eles me convidaram para aceitar esse desafio e dar vida à minha visão. Além disso, o Galaxy S22 Ultra 5G foi muito divertido de usar – a qualidade do vídeo e a natureza da filmagem no smartphone tornaram fácil dar vida às minhas ideias. Este curta-metragem conta uma história profundamente pessoal, mas também é uma mensagem para outras meninas. Espero que isso as capacite a ter coragem de se expressar e buscar seus sonhos”.

Para criar o filme, Millie gravou todas as imagens usando o Galaxy S22 Ultra 5G e o recurso Nightography. Construído com o maior sensor de pixel já feito pela Samsung – as lentes do Galaxy S22 Ultra 5G capturam mais luz e dados, para otimizar a iluminação e enquanto captam detalhes complexos de dia ou de noite1. Além disso, com a avançada lente Super Clear Glass do Galaxy S22 Ultra 5G, as fotos tiradas em condições de baixa iluminação – como as mostradas no início do filme – são suaves, claras e sem reflexos. Ele realmente capacita qualquer pessoa a tirar fotos incríveis, liberar sua criatividade e compartilhar sua história.

O filme completo foi revelado em 22 de março de 2022, às 6h (Horário de Brasília) no canal do YouTube da Samsung e na conta do Instagram de Millie Bobby Brown, @milliebobbybrown.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Apenas cabo USB-C acompanha. Solicite o resgate do carregador de tomada gratuitamente através do site www.samsungparavoce.com.br/, dentro do prazo de máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal do produto.

1 As imagens podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

