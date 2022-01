5 benefícios da esfoliação corporal para a pele

Saiba os benefícios de ter o hábito de esfoliar a sua pele.

Ter uma rotina de cuidados com a pele é essencial para quem quer mantê-la bonita e com vigor. Nessa rotina, uma série de passos precisa ser realizada diariamente para suprir as necessidades de uma pele saudável, como limpar e hidratar.

A esfoliação é parte de uma rotina e assim como ter produtos para cuidados da área facial, é muito importante investir em itens para o cuidado com o corpo, como um esfoliante corporal.

A esfoliação é fundamental para a limpeza e a renovação da pele mais superficial do corpo, deixando-a com aspecto saudável e macio. Saiba, neste artigo, cinco benefícios dessa prática, e comece a utilizá-la desde já.

Quais os benefícios da esfoliação corporal?

Ao esfoliar a sua pele, você garante uma série de benefícios para a saúde dela a curto e a longo prazo. Conheça alguns deles.

1. Remove as impurezas da pele

A esfoliação remove a camada fina de pele mais superficial e as impurezas presentes nela, como resquícios de poluição. Além disso, as células mortas também são eliminadas, e os poros, desobstruídos.

2. Remove manchas e renova a pele

As manchas presentes nas camadas mais superficiais da pele podem ser facilmente removidas com uma boa esfoliação que também tem um efeito clareador. Com a camada de pele mais velha sendo removida, dá-se lugar para uma pele nova e forte se desenvolver.

3. Devolve brilho e suavidade à pele

Uma pele nova é brilhosa e macia, quase como a de um recém-nascido. Todo mundo quer uma pele assim, não é mesmo?

Após a esfoliação, ela ficará com o vigor de uma pele renovada. Além disso, um bom processo de hidratação após esse procedimento contribui para potencializar a hidratação.

O efeito áspero é substituído por um toque suave e por uma luminosidade visível aos olhos.

4. Uniformiza o tom da pele

Ao praticar a esfoliação, sua pele tende a ficar com o tom mais uniformizado, visto que marcas e manchas de sol somem com a camada de pele mais velha.

Além disso, uma pele esfoliada, principalmente alguns dias antes de tomar banho de sol, também tem um processo de bronzeamento mais fácil que tende a ficar uniforme, dando um resultado mais duradouro e um visual mais bonito.

5. Previne o envelhecimento

Ao livrar-se das camadas mais superficiais e velhas, sua pele terá as linhas de expressão suavizadas e ganhará um aspecto rejuvenescido. Além disso, a esfoliação promove a circulação sanguínea e estimula a produção do colágeno, substância importante para manter a elasticidade.

Como realizar a esfoliação corporal?

A esfoliação corporal pode ser feita por você em sua casa. Prefira realizá-la com a pele úmida — o banho é um ótimo momento para isso.

Você pode utilizar um produto com partículas granulares ou uma escova própria para esfoliação. Existem muitos produtos disponíveis no mercado, mas você também pode procurar maneiras de fazer produtos caseiros.

Com que frequência você fazer a esfoliação?

É muito importante que você observe o seu tipo de pele antes de definir a quantidade de vezes em que realizará a esfoliação no mês ou na semana, para que ela seja benéfica e não cause problemas ou efeito rebote.

De maneira geral, para peles mais secas, é indicado que seja feita uma vez por semana ou a cada 15 dias, e até duas vezes na semana para peles mais oleosas. Sempre verifique o seu tipo de pele com um dermatologista, pois ela também pode ser mista.

Lembre-se de que a esfoliação não é indicada para peles muito sensíveis e com feridas ou queimaduras.