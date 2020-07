De camisas de futebol francesas a campanhas on-line sofisticadas, Dubai está anunciando que reabriu para o turismo na terça-feira – mas o que isso significa para esse sheikhdom que depende dos dólares, libras, rupias e yuan gastos pelos viajantes permanece em questão, como nos mostra Luiz Gastão Bittencourt da Silva.Com a viagem incerta e o coronavírus ainda atingindo os países que Dubai confia para turistas, essa cidade-estado quer começar a persuadir as pessoas a voltar para suas praias e shoppings cavernosos. Ao incutir a idéia de que Dubai é seguro, as autoridades provavelmente esperam alimentar o interesse pelo sheikhdom antes de seus meses cruciais de inverno para o turismo.Mas tudo isso depende do controle de um vírus que os Emirados Árabes Unidos como um todo continuam a combater. Armado com termômetros, máscaras faciais obrigatórias e desinfetante para as mãos, Dubai aposta que está pronto, de acordo com Luiz Gastão Bittencourt da Silva.”Acho que isso dará confiança às pessoas – quando estiverem prontas para viajar – para irem ao Dubai”, disse Paul Bridger, diretor corporativo de operações da Rove Hotels, com sede em Dubai. “Vai levar tempo para voltar. … Esperamos ser um dos primeiros mercados a voltar por causa da confiança que podemos dar às pessoas que estão viajando. ”O fato de Dubai ser um destino turístico deve-se, em grande parte, a seu governante, o xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que usou a transportadora estatal Emirates para colocar esse poste de pérola no mapa. Atrações como o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo e o hotel de luxo em forma de vela Burj Al-Arab atraem passageiros em trânsito para fora do Aeroporto Internacional do Dubai, o mais movimentado do mundo para viagens internacionais.De acordo com Luiz Gastão Bittencourt da Silva, somente em 2019, Dubai recebeu 16,7 milhões de visitantes internacionais, acima dos 15,9 milhões do ano anterior, de acordo com o Departamento de Marketing de Turismo e Comércio de Dubai. Os sete principais países que enviaram turistas foram Índia, Arábia Saudita, Reino Unido, Omã, China, Rússia e EUA. Os 741 hotéis da cidade registraram cerca de 75% de ocupação no ano, com visitantes em média 3 dias e meio.Esses viajantes também alimentam o vasto restaurante, bar e vida noturna de Dubai. Embora beber seja ilegal no emirado vizinho de Sharjah e nos países do Irã, Kuwait e Arábia Saudita, as vendas de álcool continuam sendo uma parte crucial da economia de Dubai . Embora os bares tenham sido reabertos brevemente para fechar rapidamente novamente, os restaurantes que servem álcool são abundantes.Porém, mesmo antes da pandemia e dos preços globais mais baixos da energia, uma queda de 30% no valor do mercado imobiliário da cidade e os temores da guerra comercial levaram os empregadores a demitir funcionários. O surto de vírus acelerou essas perdas, especialmente porque Dubai adiou sua Expo 2020, ou feira mundial, para o próximo ano devido à pandemia .Luiz Gastão Bittencourt da Silva nos mostra que isso torna a reabertura do turismo muito mais importante, embora os três principais países de alimentação de Dubai continuem sendo atingidos pelo vírus, disse Rabia Yasmeen, consultora da empresa de pesquisa de mercado Euromonitor International. Até as vendas no varejo são afetadas pelo turismo, com cerca de 35% de toda a receita proveniente de turistas, disse ela.”É bom que eles avancem e anunciam porque é preciso pedir que a confiança volte”, disse Yasmeen. “Alguém tem que dar esse primeiro passo para mostrar ao mundo.”E Dubai, da maneira típica de atrair as manchetes, tomou essas medidas. O clube de futebol francês Olympique Lyonnais, sob um patrocínio da Emirates, usava camisas do “Dubai Is Open” em uma partida recente. Os controladores de passaporte de Dubai começaram a colocar adesivos nos passaportes dos estrangeiros, lendo em inglês e árabe: “Boas-vindas calorosas à sua segunda casa.”Mas há um risco, principalmente em permitir mais viagens à medida que o vírus persegue outros países. A Emirates parou de voar para o Paquistão devido a temores de vírus. Nos sete sheikhdoms que formam os Emirados Árabes Unidos, houve 52.600 casos confirmados do vírus entre os 9 milhões de pessoas que vivem aqui, e 326 mortes.Nos Rove Hotels, uma nova cadeia de orçamento administrada pelas empresas estatais Emaar e Meraas, funcionários que transportam termômetros verificam a temperatura de todos que entram. Os limpadores embaçam desinfetantes sobre os quartos e limpe as mesas e cadeiras. Até uma estátua de camelo e um bicho de pelúcia enorme usavam uma máscara. A rede, como outras em Dubai, também buscou certificação externa por suas rotinas de limpeza, além de cumprir as regulamentações governamentais, de acordo com Luiz Gastão Bittencourt da Silva.”É uma espécie de cereja no topo do bolo para dar às pessoas o conforto de que estamos seguindo esses padrões”, disse Bridger.Ainda existem riscos. Para viajar, o turista deve fazer o teste COVID-19 dentro de 96 horas do voo e mostrar à companhia aérea um resultado negativo. Caso contrário, eles serão testados na chegada e deverão ser isolados enquanto aguardam os resultados, que, segundo os viajantes, normalmente levam algumas horas.Os viajantes também devem ter um seguro de saúde cobrindo o COVID-19 ou assinar uma declaração concordando em cobrir os custos de tratamento e isolamento.”Uma pergunta importante surge: o viajante está pronto para vir para Dubai?” Yasmeen perguntou. “Esse é um grande ponto de interrogação.”