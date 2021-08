Nacionalidade portuguesa: 3 caminhos para obter

Conquistar a cidadania de Portugal também significa ter um passaporte europeu, e as vantagens são inúmeras; saiba como obtê-la

Parentesco, casamento e investimento, essas são algumas das maneiras mais comuns que se pode adquirir a cidadania de algum país e, no caso, de Portugal. Exigindo algumas etapas, documentos e certo planejamento financeiro, obter a nacionalidade portuguesa é um sonho de muitos brasileiros, afinal, ter um passaporte europeu abre inúmeras possibilidades que envolvem a permissão legal para morar em Portugal, por exemplo, e ter livre circulação nos países da União Europeia.

Assim, confira a seguir mais detalhes de cada uma das maneiras para adquirir a nacionalidade portuguesa e identifique qual o caso que mais se aproxima da sua realidade, lembrando que, além desses, ainda existem outros meios de obtê-la, e que para os cidadãos portugueses casados com estrangeiros, a transcrição de casamento em Portugal é necessária.

1. Nacionalidade portuguesa por família

Uma das formas mais comuns de se obter a cidadania de algum país, é por meio da família. Avós portugueses que passam sua nacionalidade para os pais, então aos filhos, netos, bisnetos e trinetos não é algo difícil de ver no Brasil, uma vez que Portugal está presente em toda a história do país e muitas pessoas ainda possuem essa ligação de sangue com pessoas que vieram de lá.

2. Nacionalidade portuguesa por tempo de residência

Outra maneira de adquirir a cidadania portuguesa, é através do tempo de residência legal no país. Por exemplo, estudantes que se estabelecem e desejam continuar no país, ou pessoas que vão à trabalho e ficam 5 anos (seguidos ou intercalados) morando em Portugal, podem aplicar para realizar o processo de se tornar um cidadão português.

3. Nacionalidade portuguesa por investimento

E, para quem opta por obter a nacionalidade portuguesa por meio de investimentos no país (algo comum também nos Estados Unidos), a principal dica é ter um bom planejamento financeiro e estar preparado para, de fato, investir no país, uma vez que para obter a Autorização de Residência Especial para Investimento é necessário comprar um imóvel construído há mais de 30 anos e que custe a partir de 350 mil euros.

Além disso, vale destacar que outras maneiras de conseguir a cidadania portuguesa incluem o casamento com uma pessoa que já seja um cidadão do país, ter sido adotado por uma família portuguesa ou ter nascido no exterior.