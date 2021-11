COOP Drogaria participa da Semana Azul da Prometeon

Seguindo os princípios cooperativistas de promover a educação, formação e informação às comunidades onde possui unidades, a equipe de farmacêuticos da Coop Drogaria estará presente na Semana do Novembro Azul, promovida pela Prometeon.

O evento acontecerá nas instalações da empresa em Santo André, no próximo dia 23 de novembro, e durante a programação haverá uma intervenção teatral, em parceria com o Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), com dicas de cuidados da saúde masculina.

Nesse dia, a Coop Drogaria também apresentará os seus produtos que contribuem para a aquisição de medicamentos com condições especiais, como é o caso do Coop Facilita – um seguro voltado a acidentes pessoais com assistência medicamento. Entre os benefícios estão indenização de R$ 5 mil em caso de morte acidental, sorteios mensais e garantia de aquisição de medicamentos genéricos e de referência, receitados no pronto-socorro e na internação hospitalar.

Nascida em Santo André há mais de 30 anos, a Coop Drogaria possui uma base ativa de mais de 900 mil associados e está em pleno processo de expansão. Hoje são 79 unidades em operação em várias cidades do estado de São Paulo.