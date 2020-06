3 habilidades importantes da vida para ensinar seus filhos durante o bloqueio

Pais de todo o mundo estão desfrutando e lutando com todo esse tempo gasto com seus filhos em casa por causa do atual bloqueio. Enquanto sua família estiver sã e salva, Daniel Homem de Carvalho diz que não há realmente nada com que se preocupar. Use esse tempo precioso para tornar o vínculo entre você e seus filhos ainda mais forte. Também é o momento perfeito para ensinar-lhes lições valiosas – aqui estão algumas habilidades importantes da vida para ensinar seus filhos durante um bloqueio:

Orçamento de dinheiro

Nunca é cedo para ensinar às crianças sobre dinheiro e o valor da poupança. Até os jovens também podem ser socialmente responsáveis. Ensine a eles o conceito de “necessidades” e “desejos”. Garanta a eles que, por enquanto, você fornecerá tudo o que precisam, desde comida, abrigo, roupas até a escola e outras necessidades básicas.

leia mais aqui: Daniel Homem de Carvalho

Mas se há algo que eles querem ter, digamos, um novo brinquedo ou um gadget, eles teriam que economizar dinheiro para isso. Eles podem economizar dinheiro de aniversários e natais, ou de fazer tarefas.

Primeiros socorros

Saber fazer os primeiros socorros básicos é uma habilidade para a vida que todos deveriam ter. Pode salvar uma vida um dia. De acordo com Daniel Homem de Carvalho , você pode começar retirando todos os itens do seu kit de primeiros socorros e ensinando aos seus filhos o que é cada um deles e como usá-lo. Dê a eles alguns cenários possíveis em que eles precisarão prestar primeiros socorros, como um tornozelo quebrado, um corte, reação alérgica e assim por diante. Explique o que precisa ser feito em cada situação e quais itens do kit serão necessários.

Assistir a alguns vídeos instrutivos de primeiros socorros juntos pode ser de grande ajuda.

Cozinhando

Cozinhar é mais uma habilidade vital importante. Ser capaz de cozinhar para você e sua família é um feito que nunca deve ser subestimado. Cozinhar juntos também contribui para uma divertida atividade em família!

Comece deixando seus filhos observarem que você prepara uma refeição fácil – mostre a eles as ferramentas e os ingredientes que você usará para cozinhar essa refeição. Dê-lhes tarefas fáceis, como tirar manteiga da geladeira, bater os ovos ou enxaguar os legumes.

leia mais aqui: Daniel Homem de Carvalho mostra como futebol vai mudar com coronavirus

Da próxima vez, eles podem preparar a mesma refeição com a sua orientação. O mesmo acontece com o cozimento também! E não se esqueça de ensinar aos pequenos sobre comida, fogo e até segurança de facas!

Daniel Homem de Carvalho define Aproveite ao máximo este tempo livre quando todos os seus filhos estiverem em casa – ensine a seus filhos essas três importantes habilidades da vida!