Santuário do Caraça anuncia reabertura para hóspedes

Após ficar fechado por mais de 90 dias, o local começará a receber turistas a partir do dia 12 de julho, data em que a Prefeitura de Catas Altas libera o funcionamento de atividades de hospedagem; o Santuário do Caraça aderiu ao Programa Turismo Responsável, do Ministério do Turismo, em que adota protocolos oficiais para a saúde e segurança

Conhecido internacionalmente por toda a sua riqueza ambiental, cultural, histórica e religiosa, o Santuário do Caraça se prepara para reabrir as suas portas para os turistas. Após restringir o acesso de visitantes e hóspedes por mais de 90 dias devido a pandemia da Covid-19, o local voltará a funcionar, gradualmente, a partir do dia 12 de julho, data em que a Prefeitura de Catas Altas libera as atividades de hospedagem por meio de decreto municipal. Neste primeiro momento, não será possível receber visitantes que vão apenas passar o dia e só serão autorizadas estadias previamente reservadas.

O Santuário do Caraça aderiu ao Programa Turismo Responsável, do Ministério do Turismo, que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento do setor. O selo é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19, posicionando o Complexo Santuário do Caraça como um destino protegido e responsável.

Prefeitura de Catas

Mesmo antes do novo decreto da Prefeitura de Catas Altas, que libera o funcionamento das atividades de hospedagem a partir do dia 12 de julho, a equipe do Santuário do Caraça já estava revendo procedimentos e planejando a reabertura. “Quando as autoridades de saúde recomendaram o distanciamento social e a suspensão das atividades de hotelaria no início da pandemia, concordamos e apoiamos as medidas, afinal o objetivo é preservar a saúde e as vidas. Neste período em que estivemos fechados, aproveitamos para alinhar processos internos com o intuito de afastar as possibilidades de contaminação aqui dentro. Além disso, estamos adotando protocolos recomendados pelo Ministério do Turismo, oferecendo segurança para nossos colaboradores e para o turista que se hospedar conosco, desde que o mesmo se comprometa a cumprir as regras e procedimentos de segurança”, explica Márcio Mól, gerente do Santuário do Caraça.

Para que o hóspede possa visitar o Santuário do Caraça, é necessário obedecer a algumas orientações que serão repassadas no momento da reserva, que só será efetivada com a ciência de que o turista está de acordo com os procedimentos detalhados.

Orientações para os hóspedes

Utilize máscara, de preferência caseira, durante todo período de permanência fora do quarto;

Realize a higienização das mãos ao entrar no estabelecimento, acessar balcões de atendimento, ao realizar check-in e check-out e ao sair do estabelecimento;

Evitar rir, conversar, manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca, durante sua permanência no interior do estabelecimento;

Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com um lenço descartável, descartá-lo imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço descartável, cobrir o nariz e boca com o braço flexionado.

Check-in

Será realizada a aferição da temperatura corporal através de termômetro laser, no momento de acesso pela portaria principal, bem como entregue uma ficha de avaliação de saúde durante o processo de entrada;

A Recepção, bem como outros espaços no Santuário do Caraça, está sinalizada com faixas no chão e fitas coloridas, obedecendo as regras de distanciamento de segurança, a obediência à demarcação é obrigatória.

Áreas comuns

O uso da máscara é obrigatório em todos os lugares do Santuário, corredores, estacionamento, espaços abertos, trilhas e outros, fique livre para não usar a máscara apenas dentro de sua acomodação.

Os ambientes de uso comum no Santuário do Caraça estarão fechados e ou desativados, são eles, Centro de Visitantes, Museu, Biblioteca, Sala de TV e Sala de Jogos;

Durante a “Hora do Lobo”, o número de hóspedes será limitado de acordo com os assentos disponíveis no local e controlado por monitores do Santuário;

Não haverá missas e outras celebrações religiosas com a presença de hóspedes.

A lanchonete e a loja de suvenir e artigos religiosos terão o horário de funcionamento limitado, de 08h as 11h e de 14h as 16h45. O atendimento será feito de um hóspede por vez, solicitamos a gentileza de aguardar seu atendimento dentro das áreas demarcadas.

Pedimos para que o consumo de alimentos e bebidas seja realizado dentro da unidade habitacional (apartamentos), não haverá mesas disponíveis na lanchonete.

O serviço de café da manhã será alterado e limitado para obedecer as regras sanitárias. Não será disponibilizado o auto preparo no fogão à lenha (ovos, queijo quente, pão na chapa e panquecas);

O acesso ao refeitório será controlado e serão feitas aferições de temperatura a cada acesso (café da manhã, almoço e jantar);

Foram estabelecidos novos protocolos de segurança para o serviço de almoço e jantar. O uso da máscara é obrigatório para acessar o “buffet”, bem como a higienização das mãos, e uso de luva plástica (fornecida no local) para servir;

Arrumação/serviços de camareira

Nossas acomodações estão passando por um processo completo de higienização, com desinfecção de piso, paredes, banheiro, maçanetas e outros;

A arrumação dos quartos será realizada apenas no terceiro dia de hospedagem, sendo que a arrumação de quartos ocupados não contemplará troca de enxoval. Para hospedagens com período menor, não haverá arrumação;

Caso seja necessária a troca de roupas de cama durante a hospedagem, a mesma deverá ser solicitada na recepção e realizada pelos próprios hóspedes com o enxoval higienizado entregue.

Os ambientes comuns serão limpos e higienizados com maior frequência por soluções sanitizantes e álcool 70%.

Santuário do Caraça

O Santuário do Caraça é uma das sete maravilhas da Estrada Real e possui mais de 12 mil hectares de Mata Atlântica, Campos Rupestres e Cerrado, com trilhas para os atrativos naturais, históricos e religiosos. Repleto de cultura e antiguidades históricas, o Centro Histórico do Santuário do Caraça possui diversos atrativos, como a Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, onde se vê o primeiro órgão de tubos fabricado no Brasil, uma extraordinária Santa Ceia, pintada pelo Mestre Ataíde, e belíssimos vitrais franceses, o maior dos quais foi presente do próprio Dom Pedro II.

Link para download de fotos do Santuário do Caraça: https://1drv.ms/u/s!AgIV_WB-zBrcxnrFtcnr33YUcWTO?e=YqaTrg

Local: Estrada do Caraça, Km 9 – Entre os municípios de Barão de Cocais e Catas Altas / MG

Fácil acesso pelas rodovias BR 381 e MG 436, além do cômodo acesso por trem (Estação Dois Irmãos – Barão de Cocais)

Fachada do Santuário do Caraça-

Foto: PBCM

Redes sociais

Instagram: @santuariodocaraca

Facebook: http://www.facebook.com/complexosantuariocaraca

Reservas: centraldereservas@santuariodocaraca.com.br

Site: www.santuariodocaraca.com.br