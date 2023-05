MITA SP: HEINEKEN® REFORÇA A IMPORTÂNCIA DE VIVENCIAR O CENTRO HISTÓRICO POR MEIO DE EXPERIÊNCIAS MUSICAIS, SENSORIAIS E SUSTENTÁVEIS

Marca apresenta Heineken® Moving Stage, ativação imersiva durante o festival que utiliza música como fio condutor e os ambientes culturais como palco para a construção de um futuro mais verde

A Heineken®, patrocinadora oficial da segunda edição do MITA, que acontece nos dias 03 e 04 de junho em São Paulo, celebra junto ao festival a ressignificação e ocupação do centro, mostrando o poder das conexões sociais para mudanças. As ativações no festival, que acontece no revitalizado Vale do Anhangabaú, refletem o desejo de explorar e estimular o aproveitamento da área como um palco aberto para a cultura e para o lazer.

Para 2023, a mensagem Follow the Music, Change The City pauta o trabalho da marca como parte da plataforma Green Your City, série de iniciativas que conectam cultura e sustentabilidade em um olhar para a vida noturna, música e relações com as cidades. O objetivo é utilizar a experiência imersiva presente no festival para comunicar a mensagem da plataforma, lançada em 2021. No ano passado, Heineken® levou a ideia para promover festivais mais verdes, destacando a conexão com o público em instalações imersivas.

As ações de Heineken® no MITA 2023 comunicam duas grandes metas de sustentabilidade a serem cumpridas:

Energia Verde : A marca atua como ponte e multiplicadora na conversão para fontes sustentáveis de energia, buscando viabilizar o acesso à energia renovável para casas residenciais e bares desde 2021. Até 2030, 50% dos pontos de venda de Heineken em 19 capitais terão energia renovável. Para saber mais, acesse o link.

: A marca atua como ponte e multiplicadora na conversão para fontes sustentáveis de energia, buscando viabilizar o acesso à energia renovável para casas residenciais e bares desde 2021. Até 2030, 50% dos pontos de venda de Heineken em 19 capitais terão energia renovável. Para saber mais, acesse o link. Circularidade: 80% das embalagens de vidro da Heineken serão retornáveis até 2030. Implantar um sistema de economia circular para as embalagens, inclusive para as garrafas long necks, é um compromisso prioritário para a marca;

“O MITA é um festival que ocupa a cidade e carrega no nome “Music Is The Answer”, alinhado com a nossa visão de que a música molda o mundo com novas perspectivas. Para essa experiência, colocamos o público e a tecnologia juntos para promover essas mudanças, dando protagonismo para uma energia transformadora”, reitera Guilherme Bailão, diretor de Experiências de Marca e Patrocínios do Grupo HEINEKEN no Brasil.

Como ativação principal durante o evento, a Heineken® em conjunto com a agência Atenas, responsável pelo planejamento, criação e execução da plataforma de música e sustentabilidade da marca, inaugura o Heineken® Moving Stage, um palco com um line-up abastecido e transformado pela Energia Verde e energia do público. O propósito da instalação é reforçar a união entre tecnologia e sustentabilidade em prol de um mundo mais verde, a partir de um visual mais tecnológico e disruptivo, mas ainda trazendo uma conexão com a natureza nos principais detalhes. Com a presença e interação das pessoas, painéis cinéticos geram energia através de movimentos, a instalação de luz reage à música e às pessoas na pista de dança. Além disso, o espaço traz photo opportunity externa e bar Heineken®, onde, de hora em hora, será realizado o Momento 0.0%, com distribuição de long necks de Heineken 0.0% para degustação do público.

O set list do espaçoé assinado por Daniel Tamenpi, jornalista, pesquisador musical e um dos principais DJs de hip hop da atualidade. Contará ainda com um line-up de DJs dos principais selos patrocinados pela marca, que se revezarão no local e expandirão as vibrações sonoras, potencializando ainda mais a experiência imersiva proposta pela Heineken®. A curadoria dessesDJsé fruto da parceria entre HNK e Tamenpi, cujo objetivo é contar histórias através dos sets de cada artista.

Dentro da programação, temos: no dia 3 de junho – Tamenpi (14h), Lys Ventura (Na Manteiga) (16h), From House To Disco (18h), Kenya 20HZ (Capslock) (20h); já em 4 de junho : Tamenpi (14h), Maryg (Na Manteiga) (16h), Paulete Lindacelva (Mamba Negra) (18h) e Etcetera (Heavy House) (20h).

A partir da meta de circularidade, além do Moving Stage, Heineken® reforça seu compromisso com a sustentabilidade através de ação com Meu Copo Eco, para incentivar a reutilização dos copos no consumo do chope e o posterior reaproveitamento nos outros eventos da marca. Tudo estará organizado de forma que o consumidor retire um copo retornável ao entrar no local, se sirva nele durante a festa e devolva ao final, completando o ciclo. Para obter o copo reutilizável, é necessário retirar a pulseira 18+ nas entradas do evento, elas te darão direito a um copo Heineken gratuito. Você pode retirar seu copo direto no bar ou em nossa Heineken Store.

O copo poderá ser usado no formato de refil ou trocado por um copo higienizado, com objetivo de fortalecer a mecânica da reutilização, reduzir a geração de resíduos e cumprir sua circularidade. No final do evento, os visitantes devem retornar os copos para um de nossos promotores presentes em todas as saídas, garantindo que esse copo cumpra seu papel. Os copos serão direcionados para hubs de higienização, retornando para os próximos eventos e cumprindo seu ciclo de reutilização.

“Nas inúmeras frentes com as quais a Heineken® trabalha, temos a missão de unir momentos únicos e memoráveis com experiências conscientes e responsáveis. Por meio da nossa plataforma de cultura e sustentabilidade Green Your City, apresentamos diversas oportunidades de transmitir essa mensagem ao público. O MITA é um festival que reúne música, arte, sustentabilidade e inovação, valores que estão 100% conectados ao DNA Heineken®, além de contar com um processo de socialização, celebração de conexões emocionais e o enaltecimento da cultura nas cidades”, completa Beatrice Jordão, gerente sênior da marca Heineken® no Brasil.

Confira o line-up completo do MITA SP:

3 de junho:

11h50 – N.I.N.A

12h55 – Avuá & Rodrigo Alarcon

13h40 – Jehnny Beth

14h35 – Duda Beat

15h40 – Badbadnotgood

16h45 – Djonga convida BK

17h50 – Flume

19h05 – Natiruts

20h30 – Lana del Rey

4 de junho

12h55 – Far from Alaska convida Supercombo

13h40 – Don L convida Tasha & Tracie

14h35 – Sabrina Carpenter

15h40 – Capital Inicial

16h45 – NX Zero

17h50 – Haim

19h50 – The Mars Volta

20h30 – Florence + The Machine

GREEN YOUR CITY – Heineken®

Green Your City é uma plataforma com uma série de iniciativas com o viés sustentável para a vida noturna, cena cultural e a ressignificação de espaços urbanos. É um olhar inédito para formas de discutir o impacto ambiental, por meio de experiências de marca e um convite à reflexão.

Para o lançamento, em novembro de 2021, a marca iluminou três capitais do país — SP, RJ e BH – com energia verde. Pontos icônicos das capitais, bares e restaurantes parceiros se juntaram para mostrar que as melhores noites são feitas com energia verde. A iluminação é uma celebração aos compromissos sustentáveis da marca, e ainda uma referência à utilização de energia limpa, 100% renovável, na produção da cerveja. Com isso, a Heineken® vai dando o tom de como pretende atuar daqui para frente, levando a sustentabilidade a cada iniciativa, em vivências que podem gerar reflexão e impacto positivo nas pessoas.

Desde 2020, Heineken® anunciou sua produção com energia 100% renovável nas fábricas de Alagoinhas (BA), Araraquara (SP), Ponta Grossa (PR) e, até 2023 em Jacareí (SP). Além da produção, a marca também anunciou a geração de energia verde para bares e restaurantes.

Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 14 mil empregos e tem 14 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias e duas microcervejarias. A companhia também já iniciou a obra da sua 15ª cervejaria em Passos (MG), a unidade mais sustentável da companhia até agora.

No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken®, Heineken® 0.0, Sol, Amstel, Amstel Ultra, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, Lagunitas, Blue Moon e Tiger. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Skinka, os refrigerantes Itubaína, Viva Schin, FYS e o recém-lançado Clash’d. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, maior cervejaria da Europa. Informações adicionais