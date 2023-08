Quais problemas de encanamento comuns que exigem ajuda profissional?

Problemas de encanamento são inconvenientes que podem rapidamente se transformar em sérios transtornos para a sua casa.

Além de causarem desconforto, essas questões podem levar a contas de água mais altas e, se ignoradas, resultar em reparos caros.

Por isso, é importante saber quando recorrer a um encanador profissional para solucionar problemas complexos. Neste post, vamos falar dos problemas de encanamento mais comuns que demandam a assistência de um especialista, não deixe de conferir.

Quando chamar um encanador profissional?

Embora algumas questões de encanamento possam ser tratadas por conta própria, há problemas mais complexos que requerem a ajuda de um encanador Curitiba profissional. Alguns exemplos são os problemas abaixo, não deixe de conferir.

Vazamentos de água

Vazamentos podem ser causados por tubulações danificadas, conexões soltas ou problemas climáticos.

Um encanador profissional possui as habilidades para localizar e reparar vazamentos de maneira eficiente.

Drenos entupidos

Drenos entupidos são frequentemente causados por cabelos, restos de sabão, comida ou objetos estranhos presos no cano.

Os profissionais possuem as ferramentas adequadas para desobstruir drenos e restaurar o fluxo normal da água.

Problemas com o sistema de esgoto

Questões no sistema de esgoto podem ser causadas por raízes de árvores, danos climáticos ou falhas na linha principal de esgoto.

Os encanadores têm o conhecimento e os equipamentos para diagnosticar e reparar esses problemas de forma segura e eficiente.

Torneiras pingando

Uma torneira pingando pode parecer um pequeno aborrecimento, mas a verdade é que cada gota desperdiçada representa dinheiro indo literalmente pelo ralo.

Aproximadamente, uma torneira que pinga uma vez por segundo pode desperdiçar cerca de 3.000 litros de água por ano, resultando em contas de água mais altas.

Além disso, é importante lembrar que a água é um recurso precioso, especialmente durante os períodos de seca.

Normalmente, resolver uma torneira pingando é simples, envolvendo a substituição de uma arruela de borracha desgastada, o-ring ou válvula.

Muitas vezes, é possível fazer esse reparo por conta própria com um kit de reparo para torneiras. No entanto, se não se sentir confortável com a tarefa, um encanador profissional pode realizar o conserto de forma eficiente, ajudando a economizar água e dinheiro.

Baixa pressão de água

A baixa pressão de água é um problema que pode dificultar a realização de tarefas diárias, como tomar banho, lavar as mãos e lavar a louça.

Então identificar a causa da baixa pressão de água pode ser desafiador e, por isso, chamar um encanador é a melhor opção.

Um encanador Curitiba centro profissional conseguirá determinar o motivo da baixa pressão e implementar a solução adequada para que você possa desfrutar de um sistema de encanamento eficiente.

Canos congelados

Os canos congelados são um problema comum durante o inverno e podem levar a sérios danos em sua casa.

Quando o clima frio causa o congelamento da água dentro das tubulações, a pressão aumenta e os canos podem estourar.

É possível tentar descongelar os canos por conta própria, mas essa abordagem pode ser perigosa, já que existe o risco de causar incêndios. Além disso, é provável que existam outros canos congelados que não são visíveis.

Portanto, para evitar danos e garantir que todos os canos sejam descongelados corretamente, é mais seguro chamar um encanador profissional.

Ruídos altos nos canos

Se você ouve barulhos estranhos vindos dos canos, como borbulhamentos, batidas ou zumbidos, isso pode indicar problemas em seu sistema hidráulico.

Esse fenômeno pode ser causado por acúmulo de sedimentos no aquecedor de água, problemas de pressão ou até mesmo um fenômeno conhecido como “martelamento de água”.

Como as causas possíveis são variadas, o mais indicado é chamar um encanador para investigar o problema e aplicar a solução adequada.

Se você notar gotejamentos ou poças de água ao redor de canos, conexões ou aparelhos como aquecedores de água, máquinas de lavar e sistemas de purificação de água, é crucial chamar um profissional para inspecionar a situação antes que o problema se torne maior.

Aproveite para contar com a experiência desses profissionais para garantir a melhor solução para esses problemas.

Image by wirestock on Freepik