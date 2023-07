Programas sociais da COOP repassam R$ 78 mil para a APAE

Com o apoio e a solidariedade de seus cooperados e clientes, a Coop acaba de repassar R$ 78.343,89 para a Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado de São Paulo (Feapaes).

O valor refere-se aos programas sociais, Troco do Bem e Revista Coop, que juntos já movimentaram mais de R$ 5,8 milhões às APAEs paulistas, desde agosto de 2010, quando teve início a parceria.

Revista Coop

Para participar dos programas é bastante simples: ao adquirir em qualquer unidade de negócio Coop um exemplar da Revista Coop por R$ 4,90, 1 real é revertido à Feapaes. No segundo trimestre deste ano, a venda da revista com 76 páginas e que aborda temas como gastronomia, saúde, bem-estar, beleza, dentre outros, rendeu R$ 33.850,00.

Troco do Bem

Já o Troco do Bem refere-se à doação de centavos de troco, provenientes do pagamento em dinheiro e cedidos pelos cooperados e clientes para ajudar as APAEs. Toda a arrecadação do programa é revertida trimestralmente para melhoria da qualidade de vida dos atendidos e, de moeda em moeda, o programa arrecadou nos últimos três meses deste ano, o valor de R$ 44.493,89.

