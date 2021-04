Shoppings se unem em campanha de combate à fome inédita no Vale do Paraíba

Movimento #EuMeImporto transforma os empreendimentos em ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis em Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena

Com a escalada da fome e da pobreza por causa da pandemia do coronavírus, dez shopping centers da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a RMVale, lançam nesta quinta-feira (22), às 10h, simultâneamente pelas redes sociais, a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis #EuMeImporto. Todos os itens serão destinados a entidades sociais da região, por meio dos Fundos Sociais de Solidariedade dos municípios participantes.

Campanha de combate à fome

Integram a iniciativa o Jacareí Shopping, em Jacareí; CenterVale Shopping, Colinas Shopping, Shopping Jardim Oriente e Vale Sul Shopping, em São José dos Campos; Taubaté Shopping e Via Vale Garden Shopping, em Taubaté; Shopping Pátio Pinda, em Pindamonhangaba; Buriti Shopping Guará, em Guaratinguetá; e Eco Valle Shopping, em Lorena.

O #EuMeImporto nasce em um momento crítico para milhares de famílias brasileiras. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan), a pandemia dobrou o número de pessoas com fome no país – e a incerteza se haveria comida na mesa atingiu 19 milhões de brasileiros em 2020.

RMVale

Na RMVale, mais de 300 mil famílias estão em situação de pobreza ou pobreza extrema, com risco iminente de não terem o que comer, segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Social.

Doações

É nesse contexto que os shopping centers unem forças para levar alimentos e o mínimo de dignidade a algumas das famílias que estão em vulnerabilidade no Vale do Paraíba, ao mesmo tempo em que também enfrentam a Covid-19. Os centros de compras terão pontos de coleta para receber alimentos não perecíveis – como arroz, feijão, leite em pó, óleo, açúcar, sal, farinha e enlatados, entre outros.

#EuMeImporto

Além disso, o movimento também será amplamente divulgado nas redes sociais, por meio da hashtag #EuMeImporto, para impulsionar o engajamento e as doações, convidando clientes e todos aqueles que podem ajudar para a ação, inspirando atos de amor ao próximo. A campanha nas mídias é desenvolvida em parceria com a Mestra Comunicação.

Para mais informações sobre a campanha ou pontos de arrecadação, basta entrar em contato com os shopping centers participantes do #EuMeImporto pelos seus canais de comunicação oficiais.

Pontos de arrecadaçã o:

Jacareí Shopping

Endereço: R. Olímpio Catão, 500 – Centro, Jacareí/SP

Ponto de coleta: No drive-thru e no balcão de informações do shopping

CenterVale Shopping

Endereço: Av. Deputado Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos/SP

Ponto de coleta: Bolsão externo próximo do acesso ao Puppy Play

Colinas Shopping

Endereço: Av. São João, 2200 – Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP

Ponto de coleta: Loja #EuMeImporto, no piso superior

Shopping Jardim Oriente

Endereço: R. Andorra, 500 – Jardim América, São José dos Campos/SP

Ponto de coleta: Localizado na Portaria A, o espaço serve tanto para arrecadação fixa, quanto drive-thru

Vale Sul Shopping

Endereço: Av. Andrômeda, 227 – Jardim Satélite, São José dos Campos/SP

Ponto de coleta: No Concierge localizado na portaria D

Taubaté Shopping

Endereço: Av. Charles Schnneider, 1700 – Vila Costa, Taubaté/SP

Ponto de coleta: Próximo das Lojas Americanas

Via Vale Garden Shopping

Endereço: Av. Dom Pedro I, 7181 – Res. Estoril, Taubaté/SP

Ponto de coleta: Entrada principal do piso 1

Shopping Pátio Pinda

Endereço: R. Alcides Ramos Nogueira, 650 – Nossa Sra. do Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba/SP

Ponto de coleta: Próximo das portarias de acesso ao shopping

Buriti Shopping Guará

Endereço: Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 351 – Centro, Guaratinguetá/SP

Ponto de coleta: Próximo do supermercado Tenda

Eco Valle Shopping

Endereço: Rod. Pres. Dutra, km 53 – Lorena/SP

Ponto de coleta: No estacionamento, em uma tenda na entrada ao Spani Atacadista