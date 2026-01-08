Supermercados paulistas ampliam número de lojas e demanda por vagas permanece elevada

Levantamento da APAS mostra a abertura de 2.800 novos estabelecimentos em 2025, enquanto mais de 36 mil vagas seguem disponíveis no Estado

O setor supermercadista paulista manteve ritmo de expansão em 2025, com abertura de novas lojas e geração de empregos, mas ainda enfrenta o desafio de preencher vagas em aberto. Levantamento da APAS – Associação Paulista de Supermercados aponta que mais de 2.800 estabelecimentos foram inaugurados nos primeiros nove meses do ano, com a geração de 18.870 postos de trabalho, volume cerca de 41% superior ao registrado no mesmo período de 2024. Apesar desse avanço, mais de 36 mil vagas permanecem abertas em todo o Estado de São Paulo.

Segundo o presidente da APAS, Erlon Ortega, o setor segue ampliando a oferta de empregos formais, ao mesmo tempo em que lida com dificuldades na contratação e retenção de profissionais. “Por isso, a entidade tem atuado no apoio a iniciativas de formação, na ampliação de parcerias e no fortalecimento de programas que conectam trabalhadores às oportunidades no varejo alimentar”, afirma.

O levantamento também indica renovação do perfil da força de trabalho, com maior participação dos jovens nas novas vagas e uma recomposição positiva entre os profissionais com mais experiência: jovens de 18 a 24 anos correspondem a 34% das novas contratações, enquanto profissionais de 50 a 64 anos responderam por 24% das admissões, sinalizando uma recomposição positiva entre diferentes faixas etárias.

Já em relação à demanda por vagas em aberto, a análise detalhada por cargo mostra que o operador de caixa lidera o ranking das vagas disponíveis, representando 22% do total. Na sequência aparecem o repositor (17%), o açougueiro (13%) e o operador de frios e laticínios (12%). Esses dados revelam que as funções de contato direto com o cliente e de abastecimento das lojas são as maiores demandas.

De acordo com o economista-chefe da APAS, Felipe Queiroz, o elevado número de vagas abertas reflete os investimentos na expansão das lojas e a inauguração de novas unidades. “Mesmo com a abertura líquida de mais de 18.800 mil postos de trabalho, o volume ainda não foi suficiente para atender à necessidade de mão de obra do setor”, avalia.

Regionais

A regional da APAS no Vale do Paraíba foi responsável pela geração de 1.318 empregos no período e apresenta uma demanda em aberto composta por 2.068 vagas.

“Tivemos um crescimento de empregos no Vale do Paraíba de 65,5% no comparativo entre janeiro e setembro, acima da média estadual no período e o 6º melhor desempenho entre as 16 regionais/distritais da APAS. Seguimos firmes com o propósito de fortalecer o setor supermercadista na nossa região, que desempenha um papel estratégico na economia ao colaborar com a empregabilidade e o consumo”, destacou a diretora regional Lívia Souza de Azevedo.

Ações

Para colaborar com a empregabilidade, a Escola APAS tem sido uma importante aliada do setor na formação profissional. Somente em 2025, foram realizados cursos e treinamentos que alcançaram mais de 19 mil colaboradores.

O destaque ficou por conta dos cursos práticos “Açougueiro de Valor”, “Mestre Fatiador”, “MM Capacita” e “ConeXpão”, desenvolvidos em parceria com FRIBOI, MBRF, MM Foods e Costa Lavos, voltados ao aperfeiçoamento técnico e à valorização de funções tradicionais e relevantes no setor, mas escassas no mercado.

Além disso, os Feirões de Emprego abertos ao público geral ou para públicos específicos têm sido uma ferramenta essencial para conectar candidatos e empregadores. A APAS é signatária do Pacto pela Inclusão Produtiva e vem promovendo a plataforma de empregabilidade Trampolim, lançada em julho de 2025 pelo governo do Estado de São Paulo.

APAS

Sobre a APAS – Com 54 anos, a APAS – Associação Paulista de Supermercados representa o essencial setor supermercadista no estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na capital paulista e 13 regionais distribuídas estrategicamente. A APAS conta com mais de 27 mil estabelecimentos no Estado de SP, responsáveis por 30% do faturamento nacional do setor. O setor supermercadista paulista faturou, em 2024, R$ 328 bilhões — crescimento real de 3% em relação a 2023 — 9,7% do PIB estadual. Os supermercados empregam mais de 669 mil pessoas, com potencial de expansão de mais 34 mil vagas em diferentes funções.

Imagem de Squirrel_photos por Pixabay