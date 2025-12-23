terça-feira, dezembro 23, 2025
RegiãoSerra da Mantiqueira

Natal Criança celebra 35 anos com evento gratuito em São Bento do Sapucaí

Edição especial reúne Patati Patatá, Mila Mel e atrações locais em uma tarde de música, emoção e fé no dia 21 de dezembro.

O tradicional Natal Criança, de São Bento do Sapucaí, chega m sua edição mais especial no dia 21 de dezembro de 2025, com um grande evento gratuito que promete encantar famílias de toda a região.

A celebração será realizada na Praça Adhemar Pereira de Barros, a partir das 14h30, reunindo atrações nacionais e locais em uma programação repleta de alegria, espiritualidade e emoção.

O ponto alto do encontro será o show “O Amor Contagia”, um espetáculo de música e interação que une gerações em torno da mensagem de amor e solidariedade. Entre os artistas conﬁrmados estão:

  • Patati Patatá, a dupla infantil mais querida do Brasil;
  • Mila Mel, cantora e produtora do evento, que apresenta um repertório autoral repleto de leveza e inspiração;
  • Banda Regimental do CPI-1 da Polícia Militar, que presenteará o público com um momento de emoção e civismo, celebrando a união entre comunidade e corporação;
  • Talentos locais, representando com orgulho a cultura e a arte da cidade e da região.

A tarde contará ainda com um momento de bênção e reﬂexão, convidando o público a celebrar a fé e o espírito natalino. E, para iluminar ainda mais esse dia, haverá a chegada do Papai Noel, que promete reacender os corações e a alegria das tradições que marcaram gerações.

Acessibilidade e acolhimento

Pensando na participação de todos, o evento contará com intérprete de Libras e um espaço reservado para pessoas com defficiência, oferecendo conforto e visibilidade para que todos possam desfrutar plenamente da experiência.

Cada detalhe da estrutura foi planejado com cuidado e sensibilidade, reaﬁrmando o compromisso com um Natal verdadeiramente inclusivo e acolhedor.

35 anos de história e emoção

Criado em 1990, o Natal Criança se consolidou como um dos principais eventos culturais e sociais do município, reunindo milhares de famílias ao longo de sua trajetória.

Entre 2016 e 2023, o projeto percorreu instituições e comunidades, levando música, arte e solidariedade a quem mais precisava.

Neste ano, sob a produção de Mila Mel Produções, o evento retoma seu grande encontro público, celebrando 35 anos de história com o mesmo propósito que o fez nascer: espalhar amor e multiplicar sorrisos.

Convite especial

Natal Criança

O Natal Criança 2025 é um convite para viver a alegria de ser família!

Uma oportunidade de reunir corações, celebrar a vida e reacender a esperança por meio da arte e da união.

Data: 21 de dezembro de 2025

Horário: 14h30

Local: Praça Adhemar Pereira de Barros – São Bento do Sapucaí/SP Atrações: Show “O Amor Contagia”, com Patati Patatá, Mila Mel e artistas locais; momento de bênção; chegada do Papai Noel.

Entrada: Gratuita, e o público é convidado a colaborar com a doação de alimentos não perecíveis, em parceria com o Fundo Social.

Classifficação: Livre

Realização: Mila Mel Produções

Contato para imprensa e parcerias:

milamelproducoes@gmail.com | (12) 99668-7949

Natal Criança – 35 anos .Somando forças, multiplicando sorrisos!

