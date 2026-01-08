HM entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil

O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence (HM), unidade da Prefeitura de São José dos Campos gerenciada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), foi reconhecido como um dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil. O destaque é ainda mais significativo por se tratar do único hospital da Região Metropolitana do Vale do Paraíba a integrar a lista nacional.

O levantamento foi realizado por entidades do setor de saúde, como o Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e divulgado pela jornalista Mônica Bérgamo, do jornal Folha de São Paulo, no último sábado (2).

O estudo avaliou exclusivamente hospitais com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e servirá de base para a escolha dos 10 melhores hospitais públicos do país, que serão anunciados em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.

Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence (HM)

O Estado de São Paulo concentra 30 dos 100 hospitais selecionados, reforçando seu protagonismo no cenário da saúde pública nacional. Para a análise, foram considerados hospitais administrados pelos governos federal, estadual ou municipal, com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Critérios de avaliação

A seleção levou em conta critérios técnicos como nível de acreditação hospitalar, taxas de ocupação e mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI e tempo médio de permanência hospitalar, indicadores que refletem não apenas volume de atendimento, mas também qualidade, segurança e eficiência assistencial.

Para o diretor técnico do Hospital Municipal, Dr. Carlos Maganha, o reconhecimento nacional é fruto de um trabalho consistente e coletivo.

“Estar entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil é motivo de grande orgulho. Esse resultado traduz o comprometimento diário das equipes assistenciais, administrativas e de apoio, além de uma gestão focada na qualidade, na segurança do paciente e na humanização do cuidado. É fruto de trabalho diuturno, consistente e coletivo”, destacou.

Acreditação e reconhecimento

Em 2025, o Hospital Municipal alcançou um marco importante ao receber o certificado de Acreditação Nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), o mais alto padrão de excelência em serviços de saúde no país. A certificação foi concedida após um rigoroso processo de avaliação conduzido pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG) ao longo de 2024, que analisou critérios relacionados à gestão integrada, melhoria contínua, segurança assistencial e maturidade organizacional.

Além disso, o HM também foi reconhecido por excelência no atendimento a pacientes politraumatizados, em razão da qualidade e da eficiência dos serviços prestados na Linha de Cuidados do Trauma, considerada referência dentro do hospital.

Indicadores robustos

O Hospital Municipal apresentou números expressivos em 2025, com 30 mil internações no ano. Do total de internações, 71,2% tiveram origem no Pronto-Socorro, que apresentou média mensal de 21.212 atendimentos. Dentro desse volume, o setor de Trauma atendeu cerca de 386 pacientes por mês, enquanto a Ortopedia registrou aproximadamente 1.400 atendimentos mensais.

A produção cirúrgica manteve-se elevada, com 985 cirurgias por mês, sendo 450 eletivas, sem considerar os partos. Na Maternidade, o hospital registrou média de 410 partos mensais, além de 505 procedimentos obstétricos.

A assistência ambulatorial também apresentou desempenho expressivo, com 7.500 atendimentos mensais e a realização de cerca de 6.500 exames ambulatoriais. Na área diagnóstica, a média mensal inclui 10.500 exames de raio-X, 4.500 tomografias, 2.100 ultrassons, 290 mamografias e 1.100 eletrocardiogramas. O Laboratório de Análises Clínicas realizou aproximadamente 84 mil exames por mês, garantindo suporte rápido e preciso às decisões clínicas.

Avanço em infraestrutura

O HM também avançou na modernização da infraestrutura em 2025, com a reforma de 108 leitos, além de realizar melhorias no Centro Cirúrgico, na Maternidade e no Pronto-Socorro Adulto. A unidade ainda iniciou a reforma da recepção do Ambulatório e implantará uma nova cabine primária de energia, que dobrará a capacidade elétrica do hospital, com entrega prevista para 2026.

As obras de ampliação do Hospital de Retaguarda estão em fase final e permitirão a abertura da unidade como UPA adulto 24 horas no início de 2026, ampliando o atendimento na região leste da cidade. Como parte das ações de qualificação do acolhimento, a Ouvidoria passou a funcionar na recepção central, mantendo atendimento presencial, canais digitais e escuta ativa.

Hospitais do Estado de São Paulo incluídos no ranking

• Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence (São José dos Campos)

• Centro de Referência da Saúde da Mulher (São Paulo)

• Complexo Hospitalar dos Estivadores (Santos)

• Hospital da Mulher (São Bernardo do Campo)

• Hospital das Clínicas da Unicamp (Campinas)

• Hospital de Base de Bauru (Bauru)

• Hospital de Clínicas Municipal (São Bernardo do Campo)

• Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Euryclides de Jesus Zerbini (São Paulo)

• Hospital Estadual Américo Brasiliense (Américo Brasiliense)

• Hospital Estadual de Bauru (Bauru)

• Hospital Estadual de Diadema – Hospital Serraria (Diadema)

• Hospital Estadual de Sapopemba (São Paulo)

• Hospital Estadual Prof. Carlos da Silva Lacaz (Francisco Morato)

• Hospital Estadual de Sumaré (Sumaré)

• Hospital Geral de Itapecerica da Serra (Itapecerica da Serra)

• Hospital Geral de Itapevi (Itapevi)

• Hospital Geral do Pirajussara (Taboão da Serra)

• Hospital Infantil Darcy Vargas (São Paulo)

• Hospital Municipal Carmen Prudente (São Paulo)

• Hospital Municipal da Criança e do Adolescente – HMCA (Guarulhos)

• Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Prefeito Waldemar Costa Filho (Mogi das Cruzes)

• Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho (São Paulo)

• Hospital Municipal Infantil Menino Jesus (São Paulo)

• Hospital Municipal M’Boi Mirim (São Paulo)

• Hospital Municipal Maternidade Professor Mário Degni (São Paulo)

• Hospital Regional de Cotia (Cotia)

• Hospital Regional de Jundiaí (Jundiaí)

• Hospital Regional de Piracicaba (Piracicaba)

• Hospital Regional de Registro (Registro)

• Hospital Regional Jorge Rossmann de Itanhaém (Itanhaém)