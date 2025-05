Simone Mendes releva novidades e celebra sucesso do novo álbum “Cantando Sua História Vol. 2” em coletiva de imprensa

Cantora fala sobre vida pessoal, força feminina no sertanejo e revela detalhes de seu novo álbum

Nesta quarta-feira (30), Simone Mendes reuniu a imprensa para uma conversa especial sobre sua nova fase na carreira solo, sua vida pessoal, a força feminina no sertanejo e os próximos passos com o projeto “Cantando Sua História Volume 2”. Carismática e espontânea, a cantora mostrou que está vivendo um dos momentos mais completos da vida – tanto profissional quanto pessoalmente.

“Cantando Sua História Volume 2”

Reforçando o ótimo momento vivido por Simone, seu novo álbum, “Cantando Sua História Vol. 2”, gravado ao vivo diante de mais de 30 mil pessoas na Arena Amazônica vem emplacando um sucesso atrás do outro. Até agora, duas faixas já foram lançadas: “Me Ama ou Me Largue”, que ultrapassa 52 milhões de plays no Spotify, chegou ao 1º lugar nas rádios e ocupa hoje o Top 12 da plataforma, e “Saudade Proibida”, atual Top 3 no Spotify Brasil, com mais de 22 mil vídeos no TikTok. Outras oito músicas ainda serão lançadas, prometendo ampliar ainda mais o impacto da obra.

Simone Mendes

“São músicas lindas. O mais especial de tudo isso é porque eu faço música pro povo, é a realidade do que o povo vive. Eu acho que se eu tivesse que fazer um álbum pra contar a minha história, eu ia cantar músicas como: ‘Você é minha vida, eu te amo, obrigada por existir…’ Essa coisa melódica do amor, sabe? Esse grude do amor. Mas é gostoso você poder cantar também o que o outro vive, né? É muito legal cantar isso, as pessoas se identificam. Eu acho que é por isso que a minha música acaba alcançando tanta gente, porque sempre tem alguém que se vê naquela história que eu estou cantando”, refletiu a artista.

Dirigido por Fernando Trevisan (Catatau), com direção musical de Eduardo Pepato, o álbum destaca a força interpretativa de Simone, que navega por diferentes nuances do amor e da saudade com emoção e potência vocal.

Às vésperas do São João, a cantora se prepara para a intensa agenda de shows. “Eu sempre vou para a estrada no São João e eu faço uma preparação, porque o número de shows aumenta, então acaba que requer uma atenção maior. Vou estar passando pelos maiores São João do Brasil! E é um momento tão lindo, né? Onde o nordestino se une para viver aquela emoção da fogueira, da quadrilha, da dança, do xadrez, da comida típica, da família ir curtir as festas no meio da rua… É uma magia linda que acontece!”, celebrou.

Com autenticidade e uma conexão poderosa com o público, Simone Mendes reafirma sua força como um dos grandes nomes da música brasileira atual e promete ainda mais emoção nos próximos capítulos dessa história.