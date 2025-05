Feimalhas 2025 no Centro de Eventos do Shopping Jardim Oriente

A maior feira de malhas do País está chegando ao Vale do Paraíba!

Acontece de 30 de Maio à 08 de Junho, a 27a edição da Feimalhas 2025, no Centro de Eventos do

O público visitante encontrará as tradicionais jaquetas e acessórios em couro vindas do Sul do País, lãs e malhas em tricô feminino e masculino, casacos, além dos deliciosos queijos , vinhos e salames e embutidos.

Está é uma ótima oportunidade para você garantir o presente para o Dia dos Namorados.

Serão mais de 50 estandes instalados onde os expositores trarão alternativas que irão surpreender o publico com preços imbatíveis !

Pagamento facilitado, através dos cartões de débito, crédito e PIX.

Também haverá sorteio de vários brindes que será feito para aqueles que adquirirem o convite que pagarem na bilheteria e no digital .

Feimalhas

A Feimalhas está localizada no estacionamento do Shopping Jardim Oriente

Entrada : R$ 5,00 (valor simbólico) onde parte da arrecadação será destinada para o GAAC( Grupo de Assistência à Criança com Câncer) e você poderá contribuir com a doação de um quilo de alimento

não perecível ou um agasalho em bom estado para Instituições Sociais da Região.

Horário de funcionamento: Segunda à Sábado das 12 hs às 21 hs e no Domingo das 12 h às 20 h

Estacionamento: Gratuíto

Shopping Jardim Oriente

Localização: O Shopping Jardim Oriente está localizado na Rua Andorra 500, Jardim América

