São José entrega novo alojamento do 3º Baep e reforça segurança

A Prefeitura de São José dos Campos entregou nesta sexta-feira (22) o novo alojamento do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em uma cerimônia que reuniu autoridades civis e militares, além do vice-governador Felício Ramuth.

3º Baep

O novo espaço está localizado na avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9.931, no Jardim Oswaldo Cruz, na região central.

A obra, executada pela Urbam (Urbanizadora Municipal), representa mais um passo no fortalecimento da segurança pública no município, oferecendo melhores condições de trabalho e permanência para os policiais do 3º Baep, tropa de elite da Polícia Militar responsável pelo combate à criminalidade de maior complexidade.

Estrutura moderna

Com investimento de mais de R$ 3 milhões, o projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão de Obras e executado pela Urbam, garantindo uma estrutura completa e de alta qualidade.

O novo alojamento possui 988 metros quadrados e conta com:

• Alojamentos masculinos para cabos, soldados, sargentos e oficiais, com capacidade aproximada para 126 vagas;

• Alojamentos femininos com 26 vagas, distribuídas entre diferentes patentes;

• Sala de aula/auditório para cerca de 35 pessoas;

• Copa, lavanderia e sala de estar;

• Banheiros adaptados para PCDs (Pessoas com Deficiência);

• Ambientes equipados com armários individuais e acabamentos de alta durabilidade, como porcelanato, revestimento cerâmico e telha termoacústica.

Parceria

O comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior 1), coronel PM Luiz Fernando Alves, ressaltou a importância da nova estrutura.

“Esta estrutura vai auxiliar todos os Policiais Militares do 3º Baep que, 365 dias por ano, dedicam suas vidas à segurança da nossa sociedade. Contem com o esforço, a coragem e o suor de cada policial deste batalhão tão especial no combate à criminalidade.”

Já o vice-governador Felício Ramuth destacou o investimento e a parceria com a Prefeitura.

“Não é qualquer prefeitura que investe mais de R$ 3 milhões para apoiar nossos homens e mulheres do Estado, em especial os policiais do 3º Baep. Agradeço a cada um, agradeço a Deus e reforço o convite para que continuemos juntos construindo a cidade, o Estado e o país dos nossos sonhos.”

Atuação estratégica

O 3º BAEP atende 39 municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, com sede em São José dos Campos, escolhida por sua importância regional e posição geográfica estratégica.

Do quartel joseense, partem as modalidades de policiamento que atuam em toda a região, com operações de alta complexidade.

Mais segurança

A entrega do novo alojamento reafirma o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento da segurança pública e a integração das forças no combate à criminalidade.

A ação integra o Programa São José Unida, que reúne as forças de segurança, órgãos de fiscalização e tecnologia para ampliar a prevenção ao crime e aumentar a sensação de segurança da população.

Este é mais um passo importante para termos uma cidade cada vez mais segura e preparada.