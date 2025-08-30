São José dos Campos sedia Agrotech 2025 com novidades e parcerias com o setor rodoviário

Uma das maiores empresas de transporte rodoviário do país, com forte presença no Vale do

Paraíba, participa da feira anunciando investimentos para reforçar a operação na região.

De 10 a 14 de setembro, a Agrotech 2025 movimenta o Parque Burle Marx, em São José dos Campos. Promovido pela Associação Atitude Paulista – União dos Micro e Pequenos Empreendedores do Estado de São Paulo, o evento reúne atrações voltadas à tecnologia e inovação no agronegócio e, ao mesmo tempo, abre espaço para discutir mobilidade e transporte — fatores estratégicos para o escoamento da produção e para a conexão de pessoas e negócios no campo e na cidade. Dessa forma, a Viação Sampaio, empresa do grupo Guanabara e que exerce papel fundamental no transporte rodoviário de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, levará para a feira um stand interativo, que promete ser um dos pontos de experiência do público visitante, com jogos, prêmios e ativações de marca que aproximam os participantes do universo da mobilidade rodoviária.

A Guanabara também aproveita o evento para anunciar um novo investimento na região: a aquisição de cinco ônibus Double Decker Mercedes/Marcopolo, avaliados em R$ 11 milhões, que devem chegar no final de setembro. Os veículos vão reforçar a operação no fim do ano, período de maior demanda por viagens, ampliando a oferta para passageiros de São José dos Campos e todo o Vale. “Estar na Agrotech é uma oportunidade de reforçar o nosso papel como parceiro do desenvolvimento regional e mostrar que transporte de qualidade é parte fundamental do crescimento econômico e social. Queremos nos aproximar ainda mais do público do Vale do Paraíba e das empresas do setor agro“, destaca Letícia Pineschi, diretora de marketing da empresa.

A participação da Guanabara na Agrotech 2025 reforça como o transporte rodoviário pode ser um elo estratégico para o agronegócio, integrando logística, mobilidade e desenvolvimento regional. Essa conexão é fundamental para o Vale do Paraíba, segundo os organizadores, pois garante o abastecimento, a circulação de insumos e a mobilidade da mão de obra. São José dos Campos foi escolhida como palco não por acaso. Com cerca de 700 mil habitantes e reconhecida vocação tecnológica, a cidade também se consolida no agro por meio do Agropolo Vale, que já reúne cerca de 60 empresas de soluções para o setor.

Mais informações: www.viajeguanabara.com.br | www.agrotechexpo.com

Guanabara

Sobre a Guanabara – Com mais de 30 anos de atuação e presença nacional, a Guanabara é um dos maiores grupos de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. Com uma frota moderna e tecnologia embarcada de última geração, a empresa aposta em soluções que unem segurança, conforto e conectividade. Além de levar passageiros a mais de 2 mil destinos em todo o Brasil, a Guanabara busca ampliar sua atuação por meio de iniciativas que apoiem setores estratégicos da economia, como o agronegócio.

Evento: Agrotech 2025

Data: 10 a 14 de setembro

Local: Parque Burle Marx – São José dos Campos (SP)