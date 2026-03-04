quarta-feira, março 4, 2026
Últimos:
Cidadania

+ Orgulho 2026: Governo de SP lança edital de apoio a paradas LGBTQIAPN+

Redação 0 Comments , , , , , , , ,

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), lançou o edital 04/2026 + Orgulho 2026, que apoia Paradas do Orgulho realizadas em municípios paulistas durante o ano de 2026.

35 Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+

Serão selecionadas e apoiadas até 35 Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+, a serem realizadas no estado de São Paulo, exceto na capital.  O apoio contempla, conforme as necessidades do projeto, a contratação de apresentações artísticas e de estrutura (trio elétrico ou palco/som/luz).

Podem participar coletivos artístico-culturais com atuação no estado de São Paulo, por meio de seus representantes legais, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos sediadas no estado de São Paulo e pessoas físicas. Cada proponente poderá inscrever um único projeto neste edital.  As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 2 de abril (18h), pelo sistema: www.editaisapaa.org.br

Em 2025, o programa + Orgulho contemplou Paradas de 35 municípios, como Santo André, Araçatuba e Itu. Mais de 250.000 pessoas participaram dos eventos durante o ano passado.

+Orgulho 2026

O +Orgulho é uma ação de difusão cultural que apoia a realização de ações culturais afirmativas, com foco na promoção da visibilidade, do respeito e dos direitos da população LGBTQIAPN+ no estado de São Paulo, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura de respeito à diversidade.

O Programa +Orgulho apoia a realização de Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+ em municípios paulistas, exceto na capital, promovendo a diversidade, os direitos humanos, a formação de público e o acesso ampliado à cultura.

Mais informações podem ser acessadas em https://amigosdaarte.org.br/editais-e-convocatorias/ 

Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004. 

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

Registro da 18° Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Sorocaba 2025
facebookCompartilhe
TwitterTweet

Você pode gostar também

Divórcios crescem 18,7% no Brasil após início de atos online pelos Cartórios de Notas na pandemia

Redação

Cruz Vermelha São José dos Campos prorroga campanha humanitária para arrecadar alimentos

Redação
Daniela Mercury

Dia Internacional da Liberdade de Imprensa: Daniela Mercury defende atuação de jornalistas no Brasil

Redação

Deixe um comentário

Facebook
Twitter
Instagram