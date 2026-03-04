+ Orgulho 2026: Governo de SP lança edital de apoio a paradas LGBTQIAPN+

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), lançou o edital 04/2026 + Orgulho 2026, que apoia Paradas do Orgulho realizadas em municípios paulistas durante o ano de 2026.

35 Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+

Serão selecionadas e apoiadas até 35 Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+, a serem realizadas no estado de São Paulo, exceto na capital. O apoio contempla, conforme as necessidades do projeto, a contratação de apresentações artísticas e de estrutura (trio elétrico ou palco/som/luz).

Podem participar coletivos artístico-culturais com atuação no estado de São Paulo, por meio de seus representantes legais, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos sediadas no estado de São Paulo e pessoas físicas. Cada proponente poderá inscrever um único projeto neste edital. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 2 de abril (18h), pelo sistema: www.editaisapaa.org.br

Em 2025, o programa + Orgulho contemplou Paradas de 35 municípios, como Santo André, Araçatuba e Itu. Mais de 250.000 pessoas participaram dos eventos durante o ano passado.

+Orgulho 2026

O +Orgulho é uma ação de difusão cultural que apoia a realização de ações culturais afirmativas, com foco na promoção da visibilidade, do respeito e dos direitos da população LGBTQIAPN+ no estado de São Paulo, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura de respeito à diversidade.

O Programa +Orgulho apoia a realização de Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+ em municípios paulistas, exceto na capital, promovendo a diversidade, os direitos humanos, a formação de público e o acesso ampliado à cultura.

Mais informações podem ser acessadas em https://amigosdaarte.org.br/editais-e-convocatorias/

Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.