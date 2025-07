PIT de São José dos Campos abre inscrições para o Innovation Week 2025

Neste ano, o evento que já faz parte do cenário nacional de inovação terá o tema “Espie o futuro”

Estão abertas as inscrições para a 12ª edição da Innovation Week, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de agosto de 2025, no PIT – Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos, com o provocativo tema “Espie o Futuro”. Gratuito e aberto ao público, o evento já é referência nacional quando o assunto é tecnologia, empreendedorismo e impacto social.

A programação contará com congresso, mais de 100 palestrantes, rodadas de negócios com mais de 300 reuniões B2B e uma exposição com mais de 40 estandes. A expectativa é reunir startups, grandes empresas, pesquisadores, investidores e representantes do setor público e privado em uma imersão no que há de mais disruptivo em inovação.

“A proposta da Innovation Week é antecipar tendências e provocar reflexões. Ao espionar o futuro, queremos inspirar os participantes a construir o presente com mais ousadia, estratégia e colaboração”, destaca Marcelo Nunes, Vice-Presidente de Negócios do PIT.

Empresas interessadas em ampliar sua visibilidade e impacto têm a oportunidade de se tornar patrocinadoras da Innovation Week. “É uma vitrine para marcas que desejam se conectar a um público qualificado e tomar parte ativa no ecossistema de inovação”, completa Nunes.

Durante o evento também será realizado o Prêmio Cabra de Ouro, uma competição de pitches, em que 15 startups de diferentes níveis de maturidade, aceleradas pelo Nexus, se apresentarão diante de uma banca formada por investidores, mentores e executivos de grandes empresas, cada equipe precisa provar porque a sua solução merece conquistar o troféu que simboliza a “cabracórnio”: a resiliência da cabra‐montanhista com a ambição do unicórnio.

Para o público, o Prêmio Cabra de Ouro é uma vitrine única de tendências tecnológicas nas áreas de saúde, agro, educação, inteligência artificial e muito mais. É também um palco de histórias reais, em que fundadores pivotaram, escalaram e agora competem pelo reconhecimento máximo do ecossistema PIT.

Resultados que impressionam

Desde sua criação, a Innovation Week já movimentou mais de R$ 500 milhões em negócios, reuniu 35 mil visitantes, contou com 700 palestrantes, 200 marcas parceiras e promoveu 3 mil reuniões de negócios. Em 2025, a meta é ampliar ainda mais esses números, fortalecendo a cidade como polo de inovação no Brasil.



Data: 19, 20 e 21 de agosto de 2025