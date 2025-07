55º Festival de Inverno de Campos do Jordão

PROGRAMAÇÃO DE 23 A 29 DE JULHO CAMPOS DO JORDÃO E SÃO PAULO

Estamos nos aproximando da reta final do maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina. Em sua 55ª edição, o Festival de Inverno de Campos do Jordão segue até 03 de agosto oferecendo ao público uma programação inteiramente gratuita, com apresentações de alto nível artístico distribuídas entre Campos do Jordão e a capital paulista. Realizado pela Fundação Osesp e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o Festival segue celebrando a música de concerto com excelência e diversidade.

Ao todo, 89 concertos integram a programação de 2025, ocupando quatro espaços em Campos do Jordão e outros quatro em São Paulo. Na charmosa cidade da Serra da Mantiqueira, os concertos acontecem no tradicional Auditório Claudio Santoro (de sexta a domingo), no Parque Capivari (aos sábados e domingos), na Capela São Pedro Apóstolo — situada no Palácio Boa Vista, com sua vista privilegiada das montanhas e café acolhedor (sábados, domingos e também em 31 de julho) — e no histórico Espaço Cultural Dr. Além, que volta a integrar o Festival após seis anos, com apresentações durante a semana. Já na capital, os concertos ocorrem na Sala São Paulo (Sala de Concertos e Sala do Coro), na nova Estação Motiva Cultural e no Instituto Mackenzie, que recebe três recitais de professores e bolsistas entre os dias 23 e 25/jul.

Considerado a espinha dorsal do Festival, o Módulo Pedagógico oferece, nesta edição, 141 bolsas de estudo a jovens músicos: são 123 para instrumentistas, seis para regentes, seis para pianistas e seis para violonistas. Ao longo de um mês, os bolsistas participam de atividades diversas, como Orquestra, Música de Câmara, Núcleo de Música Antiga (Grupo Instrumental e Madrigal), Camerata, Regência, Piano e Violão, além de integrarem formações como a Orquestra do Festival, a Orquestra Bach do Festival e a Camerata do Festival — todas com apresentações programadas em Campos do Jordão e São Paulo.

A programação atualizada pode ser acessada no site oficial do Festival de Campos do Jordão.

QUARTA SEMANA DO FESTIVAL

Entre os dias 23 e 29/jul, o Festival de Inverno de Campos do Jordão entra em sua penúltima semana com uma intensa agenda de apresentações gratuitas que celebram os talentos desta edição. Os destaques ficam por conta dos concertos da Orquestra do Festival e das apresentações dos grupos de bolsistas em diversos palcos da capital e da cidade serrana.

A semana começa com os grupos de câmara formados por alunos do Festival no Espaço Cultural Dr. Além, com concertos nos dias 23, 24, 25 e 30/jul, além da participação do grupo Ubuntu, que sobe ao palco na quarta-feira (23/jul), com repertório dedicado a compositores brasileiros e latino-americanos. Os recitais de bolsistas também acontecem no Instituto Mackenzie, com apresentações no Auditório Ruy Barbosa, nos dias 23, 24 e 25/jul.

Na Estação Motiva Cultural, um dos mais novos espaços culturais da capital, o piano ganha protagonismo com os recitais solo de Cristian Budu (24/jul) e Pablo Rossi (28/jul). O espaço também recebe o experimentalismo do Percorso Ensemble, sob regência de Ricardo Bologna, na sexta-feira (25/jul).

O tradicional Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, recebe grandes formações orquestrais no fim de semana. Na sexta-feira (25/jul), a Orquestra Sinfônica do Paraná, sob regência de Roberto Tibiriçá, interpreta obras de Wagner e Tchaikovsky. No sábado (26/jul), a Orquestra do Festival, regida por Mikhail Agrest, apresenta obras de Szymanowski, Ravel e Scriabin, com o pianista Ronaldo Rolim como solista. No domingo (27/jul), é a vez da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, com regência de Carlos Prazeres e o violinista Guido Sant’Anna como convidado – fazendo sua segunda participação na edição deste ano – em um programa que inclui Bruch e Stravinsky.

A Sala São Paulo também será palco de dois concertos imperdíveis: no sábado (26/jul), a Orquestra Sinfônica do Paraná repete o programa apresentado em Campos; e, no domingo (27/jul), a Orquestra do Festival encerra a programação do fim de semana, novamente sob regência de Mikhail Agrest e com Ronaldo Rolim ao piano.

No domingo pela manhã (27/jul), o público ainda poderá conferir o recital do violonista Eduardo Isaac na Capela São Pedro Apóstolo, no Palácio Boa Vista, e a apresentação da Orquestra da Força Aérea Brasileira na Sala São Paulo.

PRÊMIOS E BOLSAS

O Prêmio Eleazar de Carvalho contemplará o/a bolsista que mais se destacar nessa edição, concedendo a ele/a uma bolsa de US$ 1.400 mil (um mil e quatrocentos dólares) mensais para estudar por um período de até nove meses em uma instituição estrangeira de sua escolha, além de ter cobertas as despesas de traslado entre o Brasil e o exterior. A Fundação Osesp poderá, ainda, premiar outros bolsistas que se destacarem durante as atividades do Festival com bolsas na Academia de Música da Osesp.

SOBRE O FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

Criado em 1970 pelos maestros Eleazar de Carvalho, Camargo Guarnieri e Souza Lima, o Festival de Campos do Jordão combina, com excelência, uma programação de música de concerto a um trabalho pedagógico amplo e qualificado. Ao longo das 54 edições anteriores, o evento se consolidou como o maior e mais importante festival de música clássica da América Latina, oferecendo aos bolsistas a vivência com importantes nomes da música nacional e internacional e, paralelamente, uma programação cultural de qualidade, que beneficia não somente a cidade de Campos do Jordão (SP) como todo o seu entorno, ampliando as oportunidades de acesso à música erudita.

REALIZAÇÃO

| PROGRAMAÇÃO DE CONCERTOS – 23 A 29 DE JULHO |

__________



ESPAÇO CULTURAL DR. ALÉM

23 JUL QUA 18H30

UBUNTU

IBERÊ CARVALHO

MARCOS ARAGONI piano

César GUERRA-PEIXE | Três peças

Marlos NOBRE

Três cantos de Iemanjá

Desafio I para viola e piano

Poema II para viola e piano, Op. 94, nº 2

Astor PIAZZOLLA | Le grand tango

Baden POWELL | Canto de Xangô [arranjo de Uaná Barreto]

__________

MACKENZIE – AUDITÓRIO RUY BARBOSA

23 JUL QUA 19H00

ARTISTAS DO FESTIVAL

Programa a ser anunciado.

__________

ESPAÇO CULTURAL DR. ALÉM

24 JUL QUI 18H30

KIM BAK DINITZEN violoncelo

RICARDO BALLESTERO piano

Programa a ser anunciado.

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

24 JUL QUI 19H00

CRISTIAN BUDU piano

Robert SCHUMANN | Kreisleriana, Op. 16

Claude DEBUSSY | Estampes suite [Gravuras]

Heitor VILLA-LOBOS | Ciclo brasileiro: Impressões Seresteiras e Festa no Sertão

__________

MACKENZIE – AUDITÓRIO RUY BARBOSA

24 JUL QUI 19H00

ARTISTAS DO FESTIVAL

Programa a ser anunciado.

__________

ESPAÇO CULTURAL DR. ALÉM

25 JUL SEX 18H30

PABLO ROSSI piano

Franz SCHUBERT | Quatro improvisos, Op. 90

Gábri MESQUITA | Noturno e Choro do besouro

Eduardo FRIGATTI | Tocata e Fuga

Franz SCHUBERT | Fantasia para piano em Dó maior – Wanderer [Andarilho]

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

25 JUL SEX 19H00

PERCORSO ENSEMBLE

RICARDO BOLOGNA regente

MANUELA FREUA voz

CÁSSIA CARRASCOZA flauta

BRUNO GUIRARDI clarineta

ELIANE TOKESHI violino

DOUGLAS KIER violoncelo

HORÁCIO GOUVEIA piano

HERI BRANDINO vibrafone

Thea MUSGRAVE | Ring Out, Wild Bells [Soem, sinos selvagens]

Pierre BOULEZ | Notations [Anotações]

Luciano BERIO | O King [Oh, Rei]

Alexandre LUNSQUI | Go Sound [Som de ida]

Luciano BERIO | Sequenza I

Pierre BOULEZ | Dérive [Deriva] I

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

25 JUL SEX 20H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ

ROBERTO TIBIRIÇÁ regente

Richard WAGNER

Os mestres cantores de Nürnberg: Abertura

Tristão e Isolda: Prelúdio e Morte de amor

Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY | Sinfonia nº 4 em fá menor, Op. 36

__________

MACKENZIE – AUDITÓRIO RUY BARBOSA

25 JUL SEX 19H00

ARTISTAS DO FESTIVAL

Programa a ser anunciado.

__________

PARQUE CAPIVARI

26 JUL SÁB 11H00

ORQUESTRA SINFÔNICA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

CAPITÃO PAULO REZENDE regente

RAFAEL MENDES eufônio

Malcolm FOREST | O Libertador

Antonio Carlos GOMES | A saudação do Brasil

James CURNOW | Symphonic variants [Variantes sinfônicas]

__________

SALA SÃO PAULO

26 JUL SÁB 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ

ROBERTO TIBIRIÇÁ regente

Richard WAGNER

Os mestres cantores de Nürnberg: Abertura

Tristão e Isolda: Prelúdio e Morte de amor

Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY | Sinfonia nº 4 em fá menor, Op. 36

__________

PARQUE CAPIVARI

26 JUL SÁB 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE BOTUCATU

FERNANDO ORTIZ DE VILATTE regente

ALESSANDRO BORGOMANERO violino

Hekel TAVARES | Concerto para violino e orquestra de cordas em formas brasileiras

Augusto HOLMÈS | Irlanda – Poema sinfônico

Chiquinha GONZAGA | Seleção [arranjo de Sergio Kuhlmann]

__________

CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA

26 JUL SÁB 17H00

CAMERATA GRECCO

CÉSAR MARINO VILLAVICENCIO flautas doces

PAULA ANDRADE CALLEGARI flautas doces

JÚLIA ABDALLA flautas doces

CARLOS VIEIRA flautas doces

In memorian Ricardo Kanji

Giovanni Pierluigi da PALESTRINA | Sicut cervus [Assim como o cervo]

Orlando Di LASSO

Occhi Piangete [Ó olhos, chorem]

Christe Dei Soboles [Cristo, descendente de Deus]

Arvo PÄRT | Pari inTERvallo [Com inTERvalo igual]

Paul HINDEMITH | Trio de flautas doces

Ron FORD | Sequentia [Sequência]

Johann Sebastian BACH

Fantasia, BWV 570

Herr Christ einge Gottessohn [Senhor Cristo, único Filho de Deus], BWV 96

Herr Christ einge Gottessohn [Senhor Cristo, único Filho de Deus], BWV 601

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

26 JUL SÁB 20H30

ORQUESTRA DO FESTIVAL

MIKHAIL AGREST regente

RONALDO ROLIM piano

Karol SZYMANOWSKI | Abertura de concerto, Op. 12

Maurice RAVEL | Concerto para piano em Sol maior

Alexander SCRIABIN | Sinfonia nº 4, Op. 54 — O poema do êxtase

__________

CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA

27 JUL DOM 11H00

EDUARDO ISAAC violão

Federico Moreno TORROBA | Suite castellana

Joaquín RODRIGO | Três pequenas peças

Mario CASTELNUOVO-TEDESCO | Rondo in mi menor, Op. 129

Carlos AGUIRRE | Paisagens, imagens… [arranjo de Eduardo Isaac]

Astor PIAZZOLLA | Maria de Buenos Aires: Miserere canyengue dos ladrões antigos nas galerias subterrâneas [arranjo de Eduardo Isaac]

Thiago COLOMBO | Preludio y Baião – peças dedicadas ao intérprete

__________

SALA SÃO PAULO

27 JUL DOM 11H00

ORQUESTRA SINFÔNICA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

PAULO REZENDE regente

RAFAEL MENDES eufônio

Malcolm FOREST | O Libertador

Antonio Carlos GOMES | A saudação do Brasil

James CURNOW | Symphonic variants [Variantes sinfônicas]

__________

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

27 JUL DOM 11H00

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CARLOS PRAZERES regente

GUIDO SANT’ANNA violino

Max BRUCH | Concerto para violino nº 1 em sol menor, Op. 26

Igor STRAVINSKY | O Pássaro de Fogo – Balé completo

__________

PARQUE CAPIVARI

27 JUL DOM 12H00

BANDA FILARMÔNICA DE SÃO PAULO

MARCO SADAO SHIRAKAWA regente

Fernando BRITTO | Selva de pedra

Carlos MORENO | Megalithic

Samuel HAZO | Arabesque

Alfred REED | El Caminho Real [A Estrada Real]

Aldo Rafael FORTE | Symphony for the Millennium [Sinfonia para o Milênio]

Pedro SALGADO | Dois corações

__________

SALA SÃO PAULO

27 JUL DOM 16H30

ORQUESTRA DO FESTIVAL

MIKHAIL AGREST regente

RONALDO ROLIM piano

Karol SZYMANOWSKI | Abertura de concerto, Op. 12

Maurice RAVEL | Concerto para piano em Sol maior

Alexander SCRIABIN | Sinfonia nº 4, Op. 54 — O poema do êxtase

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

28 JUL SEG 19H00

PABLO ROSSI piano

Franz SCHUBERT | Quatro improvisos, Op. 90

Gábri MESQUITA | Noturno e Choro do besouro

Eduardo FRIGATTI | Tocata e Fuga

Franz SCHUBERT | Fantasia para piano em Dó maior – Wanderer [Andarilho]

__________

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

29 JUL TER 19H00

ARTISTAS DO FESTIVAL

Programa a ser anunciado.

__________

55º Festival de Inverno de Campos do Jordão

Data: 05 de julho a 03 de agosto de 2025

Ingressos: Entrada gratuita.



Auditório Claudio Santoro, Sala São Paulo, Sala do Coro e Estação Motiva Cultural: ingressos neste link cinco dias antes de cada apresentação, ao meio-dia (limitada a quatro por pessoa). Observação: há uma cota de 100 ingressos para serem retirados no dia de cada apresentação na Sala São Paulo e no Auditório Claudio Santoro, e de 50 ingressos na Estação Motiva Cultural. Eles estarão disponíveis 1h antes dos concertos. Eles estarão disponíveis 1h antes dos concertos.

Capela São Pedro Apóstolo e Espaço Cultural Dr. Além: distribuição de ingressos presencial, 1h antes, na entrada dos locais (limitada a dois por pessoa).

Parque Capivari: acesso livre.

Locais (Campos do Jordão e São Paulo):

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, SP. Tel. (12) 3662-2334. 814 lugares. Gratuito. Horário de funcionamento: somente em dias de concerto, a partir de 2h30 antes do início das apresentações. Concerto acessível – recursos de acessibilidade: audiodescrição e interpretação em Libras no dia 06/jul. É necessário confirmar presença até três dias antes do evento pelo e-mail: contato@vercompalavras.com.br.



PARQUE CAPIVARI

Eng. Diogo José de Carvalho, 1.291, Capivari, Campos do Jordão, SP. Gratuito (entrada livre, sem necessidade de retirada de ingressos). Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 20h.

ESPAÇO CULTURA DR. ALÉM

Avenida Dr. Januário Miraglia, 1.582, Abernéssia, Campos do Jordão, SP. Tel. (12) 3664-2300. 186 lugares. Gratuito. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h30.



PALÁCIO BOA VISTA – CAPELA SÃO PEDRO APÓSTOLO

Av. Adhemar Pereira de Barros, 3.001, Jardim Dirce, Campos do Jordão, SP. 90 lugares. Gratuito. Horário de funcionamento: de quarta a domingo, das 10h às 12h e das 14h às 17h.



SALA SÃO PAULO – SALA DE CONCERTOS

Praça Júlio Prestes, 16, Térreo, Campos Elíseos, São Paulo, SP. Tel. (11) 3367-9500. 1.388 lugares. Gratuito. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h. Concerto acessível – recurso de acessibilidade: audiodescrição nos dias 13 e 27/jul, e 03/ago. É necessário confirmar presença até três dias antes do evento pelo e-mail: contato@vercompalavras.com.br.



SALA SÃO PAULO – SALA DO CORO

Praça Júlio Prestes, 16, 2º andar, Campos Elíseos, São Paulo, SP. Tel. (11) 3367-9500. 150 lugares. Gratuito. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h

ESTAÇÃO MOTIVA CULTURAL

Praça Júlio Prestes, 16, Térreo, Campos Elíseos, São Paulo, SP. Tel. (11) 3367-9500. 543 lugares. Gratuito. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h. Concerto acessível – recurso de acessibilidade: audiodescrição no dia 17/jul. É necessário confirmar presença até três dias antes do evento pelo e-mail: contato@vercompalavras.com.br.



INSTITUTO MACKENZIE – AUDITÓRIO RUY BARBOSA

Rua Itambé, 135, Higienópolis, São Paulo, SP. Tel. (11) 2114-8000. 950 lugares. Gratuito.



