MAX E TNT ESCALAM ANA FURTADO, LÁZARO RAMOS, FABIULIA NASCIMENTO, ALINE DINIZ E CAROL RIBEIRO PARA A TRANSMISSÃO AO VIVO DO 97º OSCARS®

No ano em que o Brasil recebeu três indicações para a premiação mais prestigiada do cinema com o filme ‘Ainda Estou Aqui’, a Max e a TNT trazem uma cobertura especial, com início às 19h30 do dia 2 de março.

O 97º OSCARS®, a premiação mais prestigiada do cinema, será exibido ao vivo pela Max e pela TNT no dia 2 de março, a partir das 19h30. O vencedor do Emmy®, apresentador de televisão, escritor, produtor e comediante Conan O’Brien fará a sua estreia como anfitrião da cerimônia, que vai reunir a indústria cinematográfica no Dolby® Theatre no Ovation Hollywood.

No ano em que o Brasil recebeu inéditas três indicações ao OSCARS® pelo filme ‘Ainda Estou Aqui’, a Max e a TNT prepararam uma cobertura completa e especial, com início às 19h30, uma hora e meia antes da cerimônia Internacional. Diretamente de Los Angeles, a apresentadora Ana Furtado comanda a transmissão e produz conteúdos exclusivos para a programação. Também no tapete vermelho do Dolby® Theatre, a supermodelo Carol Ribeiro realiza entrevistas com os protagonistas da noite. No estúdio da Casa das Premiações, o ator Lázaro Ramos e a atriz Fabiula Nascimento serão os comentaristas do canal de TV e da plataforma de streaming, e estarão ao lado da especialista em séries e filmes Aline Diniz.

OSCARS®

Para ver a lista completa de indicados, visite www.oscars.org.

Todos os anos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas organiza o OSCARS®, uma cerimônia que reconhece a excelência nas conquistas cinematográficas desde 1929.

A 97ª edição do OSCARS® reunirá as figuras mais proeminentes do cinema internacional. Entre os apresentadores confirmados para a cerimônia, estão as estrelas Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb, Bowen Yang, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph e Emma Stone.

A premiação completa estará disponível na plataforma de streaming Max pelos três dias seguintes, para que os espectadores possam reviver os melhores momentos.

97º OSCARS®

Viva a emoção do 97º OSCARS® ao vivo na Temporada de Prêmios da Max e da TNT no dia 2 de março.

#OSCARS

###

Siga-nos nas redes sociais:

Instagram, Facebook, Tik Tok, X, Youtube: @StreamMaxBR

Max®

Max® é uma plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery, disponível nos Estados Unidos e em países e territórios da América Latina e Europa. Com uma experiência de usuário personalizada, traz histórias sem igual e inesperadas, que vão de produções de ficção da mais alta qualidade, ao melhor do conteúdo de não-ficção, esportes e notícias ao vivo (nos países disponíveis). Max é o destino para as produções originais da HBO, filmes da Warner Bros., Max Originals, o universo DC, Harry Potter, a melhor programação de comida, casa, vida real, estilo de vida e documentários de marcas líderes como Discovery Channel, Discovery Home & Health, TLC e ID, conteúdo infantil do Cartoon Network e Discovery Kids, animação para adultos do [adult swim] e muito mais, tudo em um só lugar.

TNT

A TNT é uma marca icônica de entretenimento na América Latina e garante ao seu público uma experiência de alta qualidade. A TNT reúne grandes histórias, estrelas e eventos. Sua programação inclui os maiores sucessos e celebridades de Hollywood e de outras partes do mundo, assim como filmes de grande sucesso, especiais musicais, eventos ao vivo, importantes campeonatos do esporte mundial em alguns mercados e também branded content. A TNT é sede e anfitriã da mais relevante Temporada de Premiações do cinema, séries e música, reunindo o público brasileiro e latino-americano em torno da emoção dos eventos mais relevantes do entretenimento mundial, como os OSCARS®, EMMY Awards®, GRAMMYS®, e muitos outros. Além disso, a TNT também é a casa do maior campeonato de futebol mundial, a Champions League, além de exibir outros importantes campeonatos de futebol regional como o Paulistão e o Brasileirão. O universo TNT vai muito além, alcançando as preferências do público brasileiro e latino-americano com seus formatos e conteúdos preferidos por meio de suas marcas TNT SÉRIES, TNT NOVELAS e TNT SPORTS.