Milá promove evento unindo gastronomia, vinhos e arte para celebrar o Mês das Mulheres

**Restaurante no Colinas Shopping realiza o ‘Entre Taças’ no dia 24 de março, com menu degustação, curso de pintura em taça e rodízio de vinhos

O Milá Restaurante, no Colinas Shopping, celebra o Mês das Mulheres com um evento inédito no dia 24 de março, às 19h. O “Entre Taças” mistura gastronomia, arte e vinhos em uma experiência sensorial.

A programação da noite inclui menu degustação com entrada, prato principal e sobremesa; rodízio de vinho (um rótulo branco e um tinto); e curso de pintura em taça, guiado pela professora Nathalia Almeida. No final, as participantes podem levar a taça personalizada para casa.

“É uma noite dedicada a mulheres criativas, sensíveis e cheias de vitalidade. A ideia é celebrar a potência feminina, em um evento preparado com muito carinho”, destaca Camila Debiagi, proprietária do Milá.

Ao chegarem ao restaurante, as participantes recebem uma taça e um kit de pintura. Durante uma hora e meia, terão uma aula prática de pintura com a professora Nathalia Almeida e degustam um rodízio de vinhos e os itens do serviço de entrada.

Em seguida, será servido prato principal e sobremesa, em um momento de interação entre as participantes.

Professora Nathalia Almeida-Foto:Divulgação

Saúde e sabor

O Milá tem a proposta de proporcionar alimentação saudável em um ambiente acolhedor, inspirado na arquitetura e gastronomia do mediterrâneo. Inaugurado no início de 2026, vem conquistando os clientes com o lema de oferecer cuidados para o corpo e a mente.

Pratos como o Arroz Negro & Camarão (acompanhado de tomate cereja, cebola roxa, amêndoas laminadas e manjericão no azeite de ervas) e o Atum Selado (em crosta de gergelim com molho de limão siciliano, purê de batatas e brócolis ramoso assado) são alguns dos carros-chefes do eclético menu, que também tem opções principais com tilápia, filé mignon, salmão, massas e o Bowl Mediterrâneo (arroz de brócolis, legumes assados, frango grelhado, queijo de cabra, molho de limão siciliano e mel).

Saladas, sanduíches, toasts, wraps, omeletes, quiches, croissants e pizzetas também têm feito sucesso, assim como as sobremesas – todas sem açúcar e com opções sem glúten e sem lactose.

Entre as bebidas, smoothies, sucos e cafés especiais dividem espaço com chopp Brahma e Stella Artois, cervejas, drinks, mocktails, e rótulos de espumantes, vinhos tintos, rosé e brancos do Brasil, Chile, Argentina, Portugal, França e Itália.

Entre Taças, no Milá Restaurante

Data: 24 de março

Horário: 19h

Valor: R$ 300

Vagas limitadas. Inscrições até 20 de março. Contato: (12) 97616-0012

Praça de Alimentação do Colinas Shopping (Av. São João, 2.200, Jardim Colinas – São José dos Campos)

Milá Restaurante

Aberto das 10h às 22h, na Praça de Alimentação do Colinas Shopping

(Av. São João, 2.200, Jardim Colinas – São José dos Campos)

Instagram: @milarestaurante.sjc

Confira o cardápio: https://linktr.ee/milarestaurante

Sobre o Milá Restaurante

O Milá é um restaurante de culinária mediterrânea contemporânea com foco em alimentação saudável, localizado no Colinas Shopping, em São José dos Campos (SP). O cardápio privilegia ingredientes frescos, preparações leves e combinações equilibradas, que unem sabor, qualidade nutricional e bem-estar. Inspirado na Grécia e Costa Amalfitana, o ambiente foi projetado para oferecer conforto e acolhimento, valorizando a experiência do cliente em todos os momentos do dia. Criado pelo casal Camila Prata Carneiro da Rocha Debiagi e Gabriel Henrique Debiagi Costa, o Milá traduz um conceito gastronômico alinhado a práticas atuais que combinam saúde, hospitalidade e atenção aos detalhes.