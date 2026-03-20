Tecnologia redefine gestão de academias e impulsiona eficiência no setor fitness

Plataformas digitais transformam a operação das academias, automatizando processos, ampliando vendas e melhorando a experiência dos alunos



Brasil possui 32 mil academias de ginástica e 85% delas utilizam plataformas digitais para gestão e relacionamento com alunos, segundo dados da ACAD.



O setor fitness vive uma transformação acelerada impulsionada pela tecnologia. Cada vez mais academias e estúdios têm recorrido a plataformas digitais para simplificar a gestão, automatizar processos e oferecer uma experiência mais fluida aos alunos — desde o primeiro contato até o acompanhamento dos treinos.



Entre as soluções que vêm ganhando espaço no mercado está a plataforma EVO, que reúne em um único sistema ferramentas de gestão, vendas, marketing e relacionamento com clientes. Com recursos que vão de reconhecimento facial para acesso às academias a aplicativos personalizados para alunos e gestores, a tecnologia permite que operadores do setor foquem no que realmente importa: o crescimento do negócio e a qualidade da experiência do aluno.



A plataforma também integra automações financeiras, cobranças recorrentes, CRM com WhatsApp, controle de turmas e aulas, além de relatórios inteligentes de desempenho. Na prática, isso significa menos processos manuais e mais eficiência na gestão.



Outro diferencial é a integração com diferentes tecnologias do mercado, incluindo mais de 50 modelos de catracas e leitores homologados, APIs abertas para integração com outros sistemas e ferramentas de business intelligence (BI), que permitem acompanhar indicadores estratégicos do negócio em tempo real.



Além da gestão operacional, a digitalização também impacta a jornada do aluno. Recursos como aplicativos personalizados, totens de autoatendimento, sites de vendas integrados e bibliotecas com centenas de vídeos de treinos ajudam a ampliar o engajamento e a fidelização.



Esse avanço tecnológico acompanha a própria evolução do mercado fitness, que se torna cada vez mais profissionalizado e orientado por dados. Plataformas integradas permitem que academias organizem melhor suas finanças, acompanhem o desempenho das equipes e aumentem a recorrência das matrículas — um dos principais indicadores de sustentabilidade do negócio.



Nesse cenário, soluções completas de gestão passam a desempenhar um papel estratégico para academias que buscam crescer de forma estruturada e competitiva em um setor cada vez mais dinâmico.







ABC EVO

Plataforma líder de gestão para academias e estúdios na América Latina, atendendo mais de 10.000 operadores em 20 países, incluindo 95% das redes de academias e as marcas mais importantes do Brasil. É a que também mais cresce no segmento, tendo superado a marca de 6 milhões de alunos ativos cadastrados em 2025. Mais informações: evo.w12.com.br.





ABC Fitness

Provedora de tecnologia número um para empresas de fitness no mundo, dando suporte a mais de 40 milhões de usuários ativos, incluindo personal trainers, e mais de 32 mil estabelecimentos, processando, anualmente, valores superiores a US$ 12 bilhões em pagamentos. Simplificando e inovando o gerenciamento de clubes, academias e estúdios por mais de 40 anos, transforma sonhos em realidade. Também fornece insights que impulsionam os negócios. Mais informações: abcfitness.com.

DADOS

Brasil possui 32 mil academias de ginástica e 85% delas utilizam plataformas digitais para gestão e relacionamento com alunos ( fonte ACAD )

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