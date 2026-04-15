O Fenômeno do “Noveleiro Raiz”: Por que as Novelas voltaram a dominar o Brasil?

Esqueça o fim das novelas! No pós-pandemia, o brasileiro redescobriu a paixão pelos folhetins. Entenda como remakes como ‘Vale Tudo’ e a nostalgia estão batendo recordes em 2026.

Quem diria, hein? Teve uma época que o povo jurava de pé junto que as novelas iam morrer, que o streaming ia engolir tudo e que ninguém mais ia ter paciência para esperar o capítulo de amanhã. Mas olha só a reviravolta digna de final de capítulo da Glória Perez: em pleno 2026, as novelas não só estão vivas, como viraram a “bola da vez” de novo!

Se você der uma olhada nos portais como G1 e Folha, vai ver que o assunto não sai da roda. Parece que a gente sentiu saudade daquele conforto de sentar no sofá e acompanhar uma história que “fala a nossa língua”. Mas ó, não é só a TV aberta que tá rindo à toa não, viu? O streaming aprendeu o caminho das pedras e agora novela virou produto de luxo no digital também.

O Poder da Nostalgia: Por que os Remakes de Novelas são o Novo Ouro?

Sabe aquela sensação de “eu já vi isso, mas quero ver de novo”? Pois é. A estratégia das emissoras de apostar em clássicos repaginados foi um tiro certeiro. De acordo com o site Terra, o barulho em torno do remake de Vale Tudo (2025/2026) mexeu com as estruturas. Não é só sobre a história, é sobre a conversa que ela gera.

As novelas viraram um evento social novamente por causa das redes sociais. Antigamente a gente comentava na cerca com o vizinho; hoje, a gente “habla” no X (antigo Twitter) ou no grupo da família. Além disso, aplicativos como globoplay, xonados por tv e xciptv permitem assistir em qualquer lugar e horario. O resultado? Audiências que não se viam há anos. O público quer ver temas atuais misturados com aquela estrutura clássica de vilão, mocinho e muita confusão.

TV Aberta vs. Streaming: A Guerra que virou Casamento

Muita gente achava que o Globoplay ou a Max (antiga HBO Max) iam matar a TV, mas o que aconteceu foi uma simbiose. Enquanto na TV aberta temos os clássicos horários das seis, sete e nove bombando com tramas como A Nobreza do Amor e Quem Ama Cuida, no streaming as “novelas curtas” ou tramas históricas como Dona Beja estão atraindo um público que gosta de maratona.

A verdade é que, no pós-pandemia, a gente buscou refúgio no entretenimento que traz familiaridade. E quer coisa mais brasileira que uma boa novela? As tramas voltaram a pautar a moda, as gírias e até os debates políticos no país.

Por que esse sucesso agora?

Identificação: As tramas voltaram a focar no cotidiano do brasileiro comum, longe daquelas histórias muito mirabolantes que ninguém se via.

As tramas voltaram a focar no cotidiano do brasileiro comum, longe daquelas histórias muito mirabolantes que ninguém se via. Conexão Multitela: Você assiste na TV, mas vota no Gshow e comenta no Instagram. O engajamento virou parte da experiência.

Você assiste na TV, mas vota no Gshow e comenta no Instagram. O engajamento virou parte da experiência. A “Fuga” da Realidade: Com tanta notícia pesada por aí, o folhetim é aquele porto seguro. É o prazer de saber que, no final, a justiça (geralmente) prevalece.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. As novelas ainda dão mais audiência que as séries? Sim! No Brasil, o alcance de uma novela das nove na TV aberta ainda supera, em números absolutos de pessoas atingidas simultaneamente, qualquer lançamento de série estrangeira em plataformas de streaming.

2. Onde posso assistir às novelas antigas que estão fazendo sucesso? A maioria dos grandes clássicos está disponível em plataformas como o Globoplay (Projeto Resgate) e agora também começam a aparecer em serviços como Max e Netflix, que estão investindo em produções latinas.

3. Por que estão fazendo tantos remakes ultimamente? O remake é uma aposta mais segura para as emissoras. Eles usam histórias que já foram testadas e aprovadas pelo público, atualizando apenas a tecnologia e as pautas sociais para os dias de hoje. É nostalgia pura com cara de novidade.

4. Existe novela no streaming? Como funciona? Sim! Elas são chamadas de “telenovelas de streaming” ou “originais”. Geralmente são mais curtas (entre 40 e 60 capítulos) e têm um ritmo mais ágil que as da TV aberta, mas mantêm o DNA do folhetim.

5. Vale a pena ser ator de novela hoje em dia com o YouTube e TikTok? Com certeza. Mesmo com a força dos influenciadores, a “vitrine” de uma novela da Globo ou de uma grande produção de streaming ainda é o maior trampolim para contratos publicitários e reconhecimento nacional no Brasil.

Imagem de Frank Rietsch por Pixabay