Festival da Cerâmica de Cunha celebra os 50 anos da cerâmica de alta temperatura 

Abertura do evento será dia 13 de junho e se estenderá até dia 22, durante o feriado de Corpus Christi, com programação especial sobre a história da cerâmica na cidade e a construção do primeiro forno Noborigama



A cidade de Cunha recebe em junho o tradicional Festival da Cerâmica, um dos mais importantes do calendário nacional, ao reunir artistas de várias localidades do Brasil e do exterior. Este ano, o evento ganha uma nova data e acontece a partir de 13 de junho e se estende até dia 22, com uma programação especial em comemoração aos 50 anos do primeiro forno Noborigama na cidade.



Para celebrar esse marco histórico, que é referência da cultura local e que deu a Cunha o título de Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura, o Festival terá atividades específicas que remetem à história dos primeiros ceramistas que trouxeram as novas técnicas para a cidade. A começar pela arte do Festival deste ano, de Alberto Cidraes, ceramista que integra o grupo que construiu o primeiro forno Noborigama em Cunha, na década de 70. Hoje, Cunha tem a maior concentração de Noborigamas fora do Japão, com seis fornos pela cidade.



Entre os destaques da programação, a tradicional abertura de Fornada Noborigama no Ateliê Suenaga e Jardineiro, um dos mais antigos da cidade, no dia 14 de junho. Nos dias 19 e 20, duas palestras com ceramistas de Cunha: “Tudo Iniciou em Cunha: Minha Trajetória na Cerâmica”, com Cesar Augusto Barbosa, e “Forno Noborigama”, com Augusto Campos e Leí Galvão. Também no dia 20, o lançamento do documentário 50 Anos de forno Noborigama em Cunha, produzido por Gabriela Fernandes e Renata Pegorer.

Programação para todos os públicos

Com o apoio do ICCC e da Prefeitura Municipal de Cunha, o Festival da Cerâmica deste ano contará com uma programação extensa e diversificada para atender todos que visitarem a cidade em busca de arte e cultura. Mais de 50 atividades estão programadas entre exposições, palestras, workshops e aberturas de forno. Tudo foi planejado para agradar aqueles que buscam aperfeiçoamento com renomados profissionais, como também o público em geral que quer se divertir e apreciar a cerâmica de Cunha.



A tradicional Feira da Cerâmica, que ocupará o Parque Lavapés de 19 a 22 de junho, é o ponto alto do Festival ao promover muitas atrações e uma variedade de produtos em cerâmica de artistas de várias regiões do Brasil que expõem e comercializam seus trabalhos durante a feira.

A Festa da Cerâmica reunirá várias atrações para o público que visitar a cidade no feriado de Corpus Christi

Também estão programadas várias performances com demonstrações ao vivo de ceramistas criando esculturas, modelagens e pinturas, e as competições de torno que vão revelar os ceramistas que produzirem a peça mais alta e a de maior diâmetro. Tudo sempre acompanhado de apresentações musicais ao vivo, capoeira, congada e variada gastronomia para o público.



Durante todo o Festival, o público poderá visitar a exposição René Le Denmat – “Torneando Histórias”, na Casa do Artesão, que contará com peças do acervo do renomado ceramista francês e das artistas Hideko Honma e Kimiko Suenaga, referências na arte da cerâmica, a partir da tradição japonesa.



E, no ICCC, acontecerá a abertura de fornada, no dia 21, sábado, com a participação de ceramistas de Cunha e de outras regiões que vão fazer uma apresentação da técnica de queima em forno Smokeless, culminando com a retirada das peças do forno a lenha.

Tradição e arte

Cunha é reconhecida pela produção de cerâmica artística em fornos a lenha Noborigama, técnica que chegou ao Brasil com os imigrantes japoneses. Eles instalaram-se em Cunha em 1975 e, ao longo desses 50 anos, formaram novas gerações de ceramistas e atraíram muitos artistas que empregam outras técnicas e estilos. Atualmente, são mais de 70 ceramistas em seus ateliês, produzindo objetos de cerâmica de alta qualidade que são considerados obras de arte.



O forno Noborigama surgiu no extremo oriente e se caracteriza pela superposição das câmeras de fogo. A queima da cerâmica utiliza madeira de eucalipto resinoso, pode durar mais de 30 horas seguidas e a temperatura pode chegar a 1.400 graus. Após três dias de resfriamento lento, as cerâmicas são tiradas do forno e disponibilizadas para o público dentro do ateliê.

Como chegar ao Festival

Cunha está a 230 km da capital paulista. O visitante deve seguir pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) até a Saída 65, em Guaratinguetá. Depois seguir pela Rodovia Paulo Virgínio (SP-171) até Cunha. Quem for de ônibus, também deve ir até Guaratinguetá. Na rodoviária há ônibus intermunicipal até Cunha. Os horários das partidas devem ser checados no local.

Festival da Cerâmica de Cunha 2025

Programa

13/06 – Às 17 horas – Abertura Oficial – Inauguração da Exposição “René Le Denmat, “Torneando Histórias”, na Casa do Artesão.



14/06 – Às 10h, 13h e 16hs – Abertura de fornada Noborigama Ateliê Suenaga & Jardineiro.



19 a 22/06 – Das 10h às 19hs – Feira da Cerâmica com várias atividades para os visitantes no Parque Lavapés.



21/06 – Às 9 horas – Abertura de forno Smokeless.



Acesse a programação completa no site do Festival e no Instagram do evento.