Gerente do Golden Tulip São José dos Campos integra comitiva de representantes da Louvre Hotels Group na China

**Rodrigo Chediek ficou duas semanas em Nanchang para participar de seminário sobre cultura alimentar e culinária chinesa, a convite do Ministério do Comércio da China

O gerente geral do hotel Golden Tulip São José dos Campos, Rodrigo Chediek, participou de uma comitiva de 20 profissionais da Louvre Hotels Group que ficou 15 dias na China para participar de um seminário sobre cultura alimentar e culinária chinesa.

Ao lado de outros 19 representantes da Louvre Hotels Group – principalmente do Royal Tulip Brasília Alvorada, que recentemente hospedou o presidente chinês, Xi Jinping –, Chediek ficou hospedado na cidade de Nanhang e teve a oportunidade de conhecer a cultura e costumes locais, além de compartilhar experiências com profissionais do setor hoteleiro. A programação incluiu aulas na Faculdade de Estudos Estrangeiros de Jiangxi, visitas técnicas na região a hotéis, restaurantes e à tradicional fábrica de chás Riantea.

Gerente geral do hotel Golden Tulip São José dos Campos, Rodrigo Chediek

O gerente geral do Golden Tulip SJC celebrou o convite e o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela equipe do Golden Tulip SJC, que o transformou em referência em hotelaria, gastronomia e espaço para eventos na RMVale.

“Não tem preço poder conhecer uma nova cultura, especialmente uma tão diferente como a chinesa. Ajuda a ter uma visão mais clara das necessidades deles e criar uma base para recebê-los, pois é um público crescente. Já estou compartilhando com todos informações relevantes para aprimorar nossos serviços e produtos”, disse Chediek, que comanda uma equipe de 90 pessoas que cuida do Golden Tulip, do Cassiano Restaurante e da Acqua Laundry, a lavanderia própria do hotel.

Ele destacou a oportunidade de vivenciar a cultura chinesa, observar o desenvolvimento em infraestrutura, transportes, segurança e a transformação do país, tradicionalmente rural, para uma potência mundial em tecnologia.

“Sempre que conhecemos um novo hotel, outros ambientes, analisamos e comparamos com o nosso, com que estamos entregando. É um ganho de conhecimento. Tudo que se aprende, vai poder ser aplicado no nosso negócio, seja de maneira imediata ou implementando aos poucos melhorias”, disse.

Acostumado a atender a um público que vem de todas as partes do mundo – em uma semana, chegam a passar hóspedes vindos de 15 nacionalidades diferentes – também notou que o Golden Tulip, que completou dez anos de história, está bem posicionado em termos de serviços.

“Dá para perceber que eles estão tentando evoluir em questões ligadas aos serviços, mas ainda estão longe do que temos. Só nos hotéis 5 e 6 estrelas, ou nos de redes internacionais, é que o serviço se destaca. Tem muito hotel que se coloca como um ‘4 estrelas’, mas não tem bar, restaurante e serviço de quarto”.

Chediek ainda comentou que esperava mais em relação à utilização de tecnologia. “Enquanto o uso de robôs para entrega e serviço de quarto é comum, não vi processos digitais de check in, check out e concierge, por exemplo. Isso chama a atenção, já que as soluções tecnológicas são bem mais acessíveis e baratas por lá”.

Por outro lado, trouxe ótimas impressões sobre a gastronomia. “Me surpreendi com a capacidade e criatividade dos chineses de produzir na cozinha com bem menos tipos de insumos do que temos no Brasil”.

Golden Tulip São José dos Campos

Procurado por turistas e por executivos das principais indústrias de São José dos Campos e região, o Golden Tulip São José dos Campos se destaca pelo posicionamento estratégico e alia conforto, alta gastronomia e qualidade de vida, ao integrar um complexo ao lado do Colinas Shopping e da Colinas Green Tower. A hospedagem – com 124 apartamentos divididos nas categorias standard, superior, luxo e suíte luxo – oferece decoração especial, enxoval Trousseau, ar condicionado, cofre eletrônico, TV a cabo, Netflix, conexão à internet via cabo ou wifi, mesa de trabalho, frigobar e secador de cabelo, além de serviços diferenciados como estacionamento coberto com carregadores para carros elétricos.

