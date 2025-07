Dupla sertaneja Fernando e Fabiano no lançamento da GWM Tank 300

Aconteceu no dia 25/06 , o novo lançamento da GWM , Tank 300 , em um evento para apresentar os detalhes deste super carro, que mistura a potência de um carro off-road com a tecnologia do carro híbrido. Evento intimista para um público de 60 convidados que puderam prestigir um pockeshow da dupla sertaneja Fernando e Fabiano .

O Tank chegou para revolucionar!

Desempenho Imbatível: Potência e resistência para enfrentar qualquer desafio!

Sistema híbrido plug-in

Câmbio automático de nove marchas

Tração nos quatro eixos com reduzida

#gwm#tank300#sjcampos

Fernando e Fabiano