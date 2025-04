Charth apresenta coleção ‘Phases’ em desfile que celebra os ciclos do tempo e a dualidade feminina 

Para o verão 26, grife mergulha na filosofia grega e propõe uma coleção poética que transforma o tempo em experiência sensível

No dia 21 de abril, segunda-feira, a marca mineira Charth apresenta sua nova coleção, Phases’, em São Paulo, para um público de mais de 800 pessoas. Neste sexto desfile da label na capital paulista, o conceito criativo propõe uma reflexão poética sobre o tempo, com passarela estrelada novamente por Camila Queiroz.

A partir da filosofia grega, a coleção abandona a ideia do tempo cronológico para explorar Kairós — o tempo que não se mede, mas se sente. Um tempo cíclico, sensível e transformador, como a areia que escorre por uma ampulheta.

Traduzido em peças que transitam entre o efêmero e o eterno, o tema se desdobra em tecidos leves e naturais como linho, algodão e viscose. As texturas fluidas e plissadas se contrapõem a bases mais estruturadas, criando um diálogo visual entre opostos. Harpas inspiram torções orgânicas e acabamentos metálicos, enquanto recortes curvos e babados assimétricos evocam o movimento e a fluidez da mulher em constante transformação. Os bordados manuais — assinatura da Charth — e os crochês em fio de seda feitos à mão estão presentes em peças-chave, reforçando o valor do tempo dedicado à criação.

Os acessórios, todos produzidos artesanalmente em resina e pintados com tinta de ouro, exploram símbolos como o sol e a lua, elementos de harpa e referências aos deuses gregos. Os botões, verdadeiros detalhes-joia, também carregam esses ícones, completando os looks com toques simbólicos e sofisticados.

A cenografia do desfile acompanha a proposta sensível da coleção. Colunas gregas em ruínas simbolizam a conexão com o passado mítico, enquanto a passarela circular representa o eterno retorno. A areia, elemento presente no evento, reforça visualmente a transitoriedade e a fluidez da vida.

‘Phases’

“’Phases’ é uma coleção que nasce do desejo de desacelerar e sentir o tempo com mais profundidade. É sobre pausas, ciclos, silêncios e transformações. É sobre contemplar o que muda dentro e fora de nós. Acima de tudo, é um convite à contemplação — uma celebração dos ciclos da vida, da beleza dos instantes e do poder das transformações silenciosas”, afirma Nastácia Schacht, fundadora e diretora criativa da Charth.

A cartela de cores reforça a narrativa mitológica e luminosa da coleção: Vênus, um tom terroso, profundo e vibrante, que carrega a sensualidade da deusa e a solidez da terra quente sob o sol; Areia, cor neutra e quente que representa o tempo em movimento; Éter, creme leve e etéreo como o céu dos deuses; Lótus, rosa suave símbolo de renascimento e delicadeza; Selene, azul pálido como a luz da lua; e Hera, marrom escuro intenso e marcante que remete à força da deusa que o nomeia.

O desfile contará com styling assinado por Pedro Sales, beleza por Helder Rodrigues e Camila Queiroz — que pisa pela segunda vez na passarela da marca, após seu debut no desfile do semestre passado — como destaque. “O conceito da apresentação reforça o olhar contemplativo de ‘Phases’, transformando o desfile em um rito visual onde cada elemento convida à introspecção e à celebração da passagem do tempo.”, complementa Nastácia.

O evento espera mais de 800 convidados entre influenciadores, celebridades, jornalistas, stylists, clientes, fornecedores e produtores de moda. Dentre as personalidades confirmadas estão Ana Paula Siebert, Lala Noleto, Helena Lunardelli, Bel Pimenta, Luiza Possi, além de outros nomes que reforçaram o prestígio e a exclusividade do desfile.

Charth

Site: https://www.charth.com.br/

Instagram: @charthoficial