CRM como estratégia contínua: o diferencial das empresas que crescem o ano todo

Ferramentas de gestão de relacionamento ajudam marcas a manter vendas estáveis e fortalecer laços com clientes em todos os períodos

Datas promocionais e campanhas sazonais continuam sendo importantes para o varejo, mas as marcas que mais crescem são aquelas que conseguem manter um ritmo constante de relacionamento com seus clientes ao longo de todo o ano. Nesse contexto, o uso estratégico de sistemas de CRM (Customer Relationship Management) tem sido o fator decisivo para sustentar resultados mesmo fora das grandes ações comerciais.

Segundo o relatório da Grand View Research, 91% das empresas com 10 ou mais funcionários já utilizam sistemas de CRM. A estatística não surpreende, considerando que essas ferramentas vêm se tornando cada vez mais integradas às operações de marketing, vendas e atendimento.

“As empresas entenderam que, para se destacar no mercado, é fundamental conhecer a fundo as necessidades e preferências de seus clientes, e o CRM é a ferramenta que viabiliza essa compreensão”, afirma Pedro Ivo Martins, Sócio Diretor da Dito CRM.

Relacionamento constante é o novo padrão

O principal valor do CRM está em permitir ações contínuas de engajamento e retenção, e não apenas reações a períodos de pico de consumo. Com base em dados coletados ao longo do tempo, a empresa pode identificar padrões, antecipar comportamentos e oferecer soluções antes mesmo de o cliente percebê-las como necessidade.

Essa abordagem ativa ajuda a criar vínculos mais fortes e duradouros, transformando consumidores em clientes fiéis — mesmo fora de campanhas promocionais.

Segmentação inteligente e automação personalizada

Ao segmentar a base de clientes com base no comportamento de compra e preferências individuais, o software de CRM permite que cada comunicação seja feita com maior relevância. Exemplo: um consumidor que comprou um smartphone pode receber uma oferta personalizada de acessórios no mês seguinte, ou ser lembrado de atualizações com novos lançamentos.

Esse tipo de ação pode ser totalmente automatizado, o que garante escala e consistência mesmo em momentos de menor tráfego.

“Quando a empresa conhece bem o comportamento de compra do seu público, consegue oferecer produtos e serviços alinhados às suas expectativas, aumentando as chances de conversão e fidelização”, destaca Pedro Ivo Martins.

Redução de custos e aumento de retorno

Manter um cliente fiel é mais barato do que conquistar um novo. Por isso, o uso contínuo de CRM também impacta positivamente o custo de aquisição (CAC) e a rentabilidade. Segundo estudo da Bain & Company, um aumento de 5% na retenção de clientes pode gerar até 50% de crescimento no lucro ao longo do tempo.

Essa eficiência torna o CRM uma ferramenta de alto impacto em termos financeiros, e não apenas operacionais.

Comunicação integrada ao longo do ano

Outro diferencial do CRM é permitir que essa comunicação se mantenha integrada entre todos os canais da marca — seja no ambiente digital ou nas lojas físicas. A experiência do cliente torna-se contínua, coerente e personalizada, independentemente do meio de interação.

“O consumidor atual valoriza uma comunicação coerente e personalizada. Com o CRM, as empresas conseguem alinhar suas mensagens e ofertas em todos os pontos de contato, aumentando a satisfação e a lealdade do cliente”, destaca Pedro Ivo Martins.

O CRM como peça-chave da estratégia

Ao longo do tempo, o CRM deixou de ser um “sistema de controle” e passou a ser parte da estratégia de crescimento de empresas orientadas por dados. Ele oferece os elementos necessários para que as marcas consigam manter presença constante, previsibilidade nas vendas e proximidade com o cliente — sem depender apenas de datas comerciais.

A combinação entre tecnologia, personalização e visão de longo prazo tornou o CRM essencial para qualquer empresa que queira crescer de forma sustentável.

Foto: Freepik