Estampas e cores do Verão 2026: Dicas para escolher a saída de praia que é tendência

Saiba o que estará em alta e como selecionar peças que valorizam o visual com leveza, personalidade e harmonia

As saídas de praia são peças indispensáveis para quem deseja unir estilo e conforto na beira do mar. Elas permitem transitar do banho de sol a um passeio, mantendo a elegância e a praticidade necessárias para a estação.

Para o verão de 2026, as tendências de estampas e cores trazem uma paleta vibrante e modelos que transformam qualquer peça em um item fashion. Entre tons chamativos e combinações modernas, os itens prometem conquistar quem valoriza estilo e personalidade.

Diante de tantas opções disponíveis, escolher a saída de praia ideal pode parecer desafiador, principalmente ao buscar uma peça que seja versátil e, ao mesmo tempo, marcante. No entanto, com algumas dicas estratégicas, é possível acertar na escolha e criar looks que reflitam o estilo de vida de cada pessoa.

Explore as cores vibrantes do Verão 2026

As cores que dominarão o verão de 2026 incluem tons de coral, azul-turquesa e amarelo sol, oferecendo opções para todos os gostos e estilos. Saídas de praia nesses tons podem ser combinadas com biquínis e maiôs lisos ou estampados, permitindo composições harmoniosas e cheias de energia.

O uso de cores vibrantes proporciona sensação de alegria, leveza e dinamismo, refletindo a atmosfera da estação mais quente do ano. Além disso, essas tonalidades destacam o bronzeado e ajudam a criar um visual alegre, moderno e sofisticado, perfeito para fotos à beira-mar.

Descubra as estampas que vão bombar

As estampas que estarão em destaque incluem florais tropicais, listras náuticas e padrões geométricos, cada uma oferecendo possibilidades únicas de combinação. Os florais tropicais trazem frescor e delicadeza, enquanto listras náuticas transmitem sensação de organização e elegância casual.

Padrões geométricos podem ser usados para compor looks modernos e estruturados, combinando com peças lisas ou acessórios neutros. Escolher uma estampa que dialogue com o estilo pessoal ajuda a transmitir personalidade, tornando a saída de praia um item de destaque em qualquer ocasião.

Aprenda a combinar estampas e cores

Combinar estampas e cores exige atenção para criar visuais harmoniosos e equilibrados. Uma saída de praia estampada pode ser usada com biquínis lisos em tons complementares, evitando exageros e mantendo a sofisticação.

É possível também misturar estampas diferentes, como listras e florais, desde que haja coerência de cores e proporções. Seguindo essas técnicas, o resultado é um look moderno, elegante e que mantém a atenção para a peça principal, a saída de praia.

Escolha o tecido ideal para o verão

Tecidos leves e frescos como algodão, linho e voile são ideais para o verão, garantindo conforto mesmo nos dias mais quentes. Essas opções permitem boa ventilação, secagem rápida e liberdade de movimento, características importantes para atividades na praia.

O algodão é macio e respirável, o linho oferece durabilidade e aspecto natural, enquanto o voile adiciona leveza e fluidez ao caimento da peça. Cuidar desses tecidos com lavagem adequada, evitando excesso de calor ou produtos agressivos, ajuda a prolongar a vida útil da saída de praia.

Acesse as tendências de modelagem

Outra dica para escolher uma saíde de praia para curtir o Verão de 2026 é apostar em modelagens variadas, incluindo vestidos longos, kimonos e túnicas, que estão em alta e oferecem alternativas para diferentes estilos. Cada modelo pode ser usado em ocasiões diversas, desde um passeio à beira-mar até um jantar casual.

Vestidos longos proporcionam elegância e conforto, kimonos adicionam leveza e movimento, enquanto túnicas permitem sobreposição com maiôs e biquínis, criando composições criativas. Escolher a modelagem adequada ajuda a valorizar o corpo e a adaptar a peça para momentos distintos sem perder o charme.

Personalize sua saída de praia

Por fim, personalizar a saída de praia permite que cada pessoa expresse sua individualidade de maneira única. Bordados, patches e pequenos detalhes aplicados à peça transformam modelos simples em itens exclusivos e memoráveis.

A escolha de acessórios complementares, como cintos, chapéus ou bolsas de palha, contribui para um visual final coerente e estiloso. Investir em personalizações assegura que a peça seja funcional, confortável e também um reflexo do gosto pessoal de quem a usa.

Foto: FREEPIK