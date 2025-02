“ENTRE IRMÃOS” REÚNE FERNANDO PAVÃO E OTÁVIO MARTINS EM DUPLA COMEMORAÇÃO AOS SEUS 30 ANOS DE CARREIRA

Sob a direção de Marcos Damigo, a peça chega à São José dos Campos com sua mistura de drama e comédia, em duas únicas apresentações, nos dias 15 e 16 de fevereiro

A peça Entre Irmãos – que faz duas únicas apresentações em 15 e 16 de fevereiro, no Teatro Colinas – marca o reencontro de 2 irmãos após 25 anos sem se falar, em um momento carregado de tensões e emoções, que mistura comédia e drama. Estrelando Fernando Pavão e Otávio Martins, a produção é uma celebração do talento e da amizade entre os três principais envolvidos – os atores e o diretor Marcos Damigo – que comemoram seus 30 anos de carreira neste projeto. A história gira em torno desse reencontro no velório do pai, onde um dos irmãos, o mais velho, foi obrigado a sacrificar suas próprias ambições para cuidar da família, enquanto o irmão mais novo se tornou um premiado fotojornalista e desbravou o mundo. O encontro, porém, está longe de ser caloroso. Carregado de mágoas, acusações e ressentimentos, o que parecia uma simples reunião de família revela-se uma verdadeira montanha-russa emocional, com revelações do passado que mudam as perspectivas dos dois.

O texto, escrito por Otávio Martins, aborda temas universais das relações familiares, como o confronto entre diferentes escolhas de vida e as complexas dinâmicas entre irmãos que tiveram a mesma criação, mas cujas personalidades entraram em rota de conflito. Otávio, que tem um irmão, enfatiza que a peça não é autobiográfica, mas reflete sobre o que acontece quando dois mundos tão diferentes são colocados frente a frente. “Todas as famílias têm um irmão que sai, que desbrava o mundo, e o irmão que fica, que fica responsabilizado por proteger e cuidar”, diz o autor. “A primeira coisa que fiz foi mostrar o texto ao meu irmão. Ele é meu melhor amigo, eu sou um privilegiado. Existe uma arte em saber amar um irmão. Irmão é a pessoa que mais te conhece, desde criança, mas em geral se torna o adulto que mais te julga”, completa.

Para o ator Fernando Pavão, que tem duas irmãs, a peça parte de uma história cotidiana para refletir sobre assuntos muito mais profundos: “É um texto que fica na cabeça das pessoas, porque acaba espelhando todas as relações familiares”. Segundo ele, o desafio proposto pela dramaturgia é um dos fatores que mais o empolgou no projeto: “A peça tem um humor mesmo quando está no auge do drama e consegue ser dramática quando os diálogos são cômicos. Uma montanha russa para qualquer ator, um espetáculo para rir e chorar de emoção”, diz Fernando.

Para o diretor da peça, Marcos Damigo, que tem um irmão gêmeo, “A relação entre irmãos é uma das mais complicadas de se explicar. E o texto é um desafio não só pelo que é dito, mas principalmente pelo não-dito, o não-falado, o subentendido.” As escolhas de encenação foram tomadas em função do texto: “Os diálogos são muito bem estruturados, é um jogo de tênis que o espectador acompanha às vezes como plateia, às vezes como voyeur”. A escolha de uma encenação minimalista, sem objetos cênicos, permite que os atores explorem ainda mais a potência do diálogo. “O grande desafio para os atores é criar todo o ambiente cenográfico através das palavras. A interpretação dos atores ganhou uma outra qualidade.”

Sobre o Elenco

A peça conta com dois premiados atores, Fernando Pavão e Otávio Martins, conhecidos do público por seus papéis em novelas e outros projetos teatrais. Ambos celebram 30 anos de carreira e já trabalharam juntos em diversas produções, incluindo a comédia Vamos?, o drama Três Dias de Chuva e a tragédia Troilo e Cressida.

Recentemente, Fernando Pavão foi premiado como melhor ator pelo espetáculo “Mary Stuart” e Otávio Martins ganhou destaque em sua carreira como ator, diretor e escritor, com prêmios e reconhecimentos em teatro, cinema e televisão.

Fernando Pavão

Conhecido pelo grande público por novelas como Família é Tudo (Globo), Gênesis e Pecado Mortal (Record), Fernando Pavão tem uma imensa lista de personagens em televisão. Depois de três temporadas de Malhação (Globo), construiu uma sólida carreira em novelas na Record, como Poder Paralelo, Escrava Mãe e Conselho Tutelar. Em teatro, atuou em espetáculos como O Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, Três Dias de Chuva e Troilo e Cressida, ambos com direção de Jô Soares, Terremotos, com direção de Marco Pamio, Caros Ouvintes, com texto e direção de Otávio Martins, e Mary Stuart, com direção de Nelson Baskerville – papel que lhe rendeu o prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator.

Otávio Martins

Com uma carreira de 30 anos em Teatro, Otávio Martins trabalhou em 48 espetáculos, atuou em 5 novelas, 3 séries e 9 longas-metragens. Participou do longa Salve Geral, da novela Beleza Pura (Globo) e na série Mothern (GNT). Sua atuação em Sideman, de Warren Leight, lhe rendeu o prêmio de melhor ator no prêmio Contigo!. Atuou no filme Malu de Bicicleta, na novela Amor Eterno Amor (Globo) e na série PSI (HBO). Em 2014, escreveu e dirigiu Caros Ouvintes, ganhando os prêmios de melhor direção e melhor espetáculo no Prêmio Qualidade Brasil. Foi colaborador de Walcyr Carrasco na novela Eta Mundo Bom. Atuou no filme Os Homens São de Marte, na série Toda Forma de Amor e no longa Nada A Perder. Foi o grande vilão Roger das novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, no SBT.

Entre Irmãos

Elenco: Fernando Pavão e Otávio Martins

Direção: Marcos Damigo

Texto: Otávio Martins

Teatro Colinas

Av. São João, 2000 – Jardim das Colinas

São José dos Campos – SP

(12) 3204 – 5236

Dias 15 e 16 de fevereiro

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Ingressos: R$ 100 | R$ 50 (meia)

Pela internet: https://teatrocolinas.byinti.com/#/event/entre-irmaos

Bilheteria do teatro: De quarta a sexta, das 13h às 21h; Sábados, das 13h às 21h; Domingos, das 13h às 19h

Capacidade: 324 lugares

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 12 anos

Gênero: Drama

Ambiente acessível para PcD

Ambiente climatizado

Sinopse: Dois irmãos se reencontram no velório do pai, depois de 25 anos sem se ver.

Enquanto o mais velho foi obrigado a ceder suas paixões e ambições para cuidar da família, o irmão mais novo desbravou o mundo e hoje é um premiado fotojornalista.

O reencontro, no entanto, é tenso, carregado de ressentimentos e mágoas. Enquanto o irmão mais velho acusa o mais novo de fugir de suas responsabilidades, o irmão mais novo o acusa de ser cúmplice dos erros cometidos pelo pai. No entanto, uma revelação do passado muda totalmente o ponto de vista dos irmãos, que precisam revisitar suas intimidades para dialogar.

Ficha Técnica

Trilha Sonora: Ricardo Severo

Iluminação: Beto de Faria

Figurinos: Patrícia Scotolo

Produção: Engrenagem de Produção