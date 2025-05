Embraer apresentará aeronave de transporte médio multimissão KC-390 Millennium na LIMA 2025 

KC-390 Millennium será exibido pela primeira vez em evento na Malásia

Capacidades avançadas, desempenho comprovado e versatilidade da aeronave são ideais para o Sudeste Asiático

A Embraer (NYSE: ERJ/ B3: EMBR3), uma das líderes globais na indústria aeroespacial, exibirá o KC-390 Millennium, aeronave de transporte aéreo tático multimissão mais avançada de sua categoria, na 17ª edição da Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA), de 20 a 24 de maio de 2025. A presença da aeronave no evento marca a expansão da área de defesa da Embraer no sudeste asiático. Os visitantes poderão conferir, seja no estande da Embraer (C013) ou na área de exposição estática, como essa avançada aeronave multimissão de última geração, que entrou em operação em 2019, está redefinindo o conceito de transporte médio em todo o mundo.

“A Embraer tem orgulho de apresentar o KC-390 na LIMA 2025. Trata-se de uma aeronave de transporte militar de última geração com capacidade multimissão, interoperabilidade, confiabilidade, baixo custo operacional e alto desempenho. A aeronave está ganhando força ao redor do mundo e esperamos expandir nossa presença na região da Ásia-Pacífico”, afirma Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

KC-390 Millennium

O KC-390 é uma aeronave multimissão de nova geração projetada e construída para atender às demandas do ambiente operacional do século 21. A aeronave, impulsionado por motores IAE V2500, é a mais avançada de sua categoria, sendo capaz de voar mais rápido (470 nós) e mais longe, além de transportar mais carga (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves militares de porte médio.

O KC-390 opera há alguns anos na Capacidade Operacional Completa e pode executar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de carga e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, missões humanitárias, combate a incêndios e reabastecimento aéreo, como aeronave reabastecedora e como receptora.

Capaz de se adaptar aos mais diversos terrenos e climas do Sudeste Asiático, o KC-390 pode operar em pistas temporárias ou não pavimentadas, incluindo terra batida, solo e cascalho, e em condições variadas, como humidade, calor e grandes altitudes, ou baixas temperaturas e ar seco.

O KC-390 da Embraer também está equipado com um conjunto moderno e abrangente de sensores e equipamentos de comunicação que permitem alto grau de conectividade entre aeronaves, comandos operacionais e tropas no solo. Além disso, o robusto sistema integrado de guerra eletrônica e autoproteção do KC-390 aumenta sua capacidade de sobrevivência.

A aeronave alcançou a excelente taxa de 99% das missões cumpridas, com baixos custos operacionais. Sua capacidade multimissão e interoperabilidade são integradas desde a fase de projeto, permitindo assim que a aeronave esteja pronta para cumprir todos os perfis de missão exigidos pelas Forças Aéreas.

O KC-390 Millennium da Embraer está rapidamente se tornando a aeronave preferida em países de todo o mundo, incluindo a Europa, contribuindo para a modernização de suas forças armadas, ao mesmo tempo em que adiciona novas capacidades e aprimora a interoperabilidade. A aeronave já está em operação no Brasil, Portugal e Hungria, e foi encomendada pela Coreia do Sul, Holanda, Áustria, República Tcheca e um cliente não revelado. A aeronave foi recentemente selecionada pela Suécia e Eslováquia para suas necessidades de defesa nacional.

As aeronaves da Embraer são operadas por diversas forças de defesa no Sudeste Asiático, incluindo Tailândia, Filipinas e Indonésia. A aeronave A-29 Super Tucano, que permite várias missões, incluindo apoio aéreo aproximado e missões de treinamento avançado, é operada pela Indonésia e pelas Filipinas.

O serviço e suporte para os clientes da Embraer na região são reforçados por sua equipe em toda a APAC, juntamente com seu principal escritório na APAC e um Centro de Distribuição Regional para peças de reposição e componentes, ambos em Cingapura.

Nas últimas duas décadas, a Embraer projetou, fabricou, certificou e colocou em serviço 21 plataformas de aeronaves diferentes – um testemunho de suas capacidades e excelência em engenharia.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, e fornece serviços e suporte pós-venda aos clientes.

Desde sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros anualmente.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.